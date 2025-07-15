Токаев назначил нового командующего ВВС

Президент Касым-Жомарт Токаев продолжает серию перестановок в оборонном ведомстве. На этот раз изменения коснулись руководства Военно-воздушных сил (ВВС) Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото Григория Беденко

Руслан Кунуров освобожден от должности

Согласно официальному распоряжению главы государства, от исполнения обязанностей командующего ВВС освобожден генерал Руслан Зарлыкович Кунуров. Причины его отставки в сообщении не уточняются.

«Распоряжением Главы государства Кунуров Руслан Зарлыкович освобожден от должности командующего Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан», — говорится в публикации Акорды.

Новый глава ВВС — Аскар Избасов

На пост командующего ВВС Сил воздушной обороны назначен генерал Аскар Избасов. Соответствующее распоряжение подписал президент Токаев. О предыдущем месте службы и опыте нового командующего пока не сообщается.

Продолжение масштабных кадровых перестановок

Смена командующего ВВС — часть более широкой кампании по обновлению состава высшего командования казахстанской армии. Ранее Касым-Жомарт Токаев освободил Бакытбека Сыдыкова от должности заместителя министра обороны.

8 июня также был назначен новый министр обороны страны — Даурен Косанов. До этого он занимал пост заместителя министра и одновременно являлся главнокомандующим Силами воздушной обороны. Таким образом, в структуре Минобороны Казахстана продолжается переформатирование ключевых руководящих позиций.