Тарифы в Казахстане поднимут, несмотря на недовольство: заявление премьер-министра

На брифинге правительства премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что рост цен на коммунальные услуги в стране не приостановлен и будет продолжаться. По его словам, это необходимая мера для модернизации жилищно-коммунального хозяйства и предотвращения аварийных ситуаций, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Непопулярное, но неизбежное решение

Во время встречи с журналистами глава правительства подчеркнул, что рост тарифов — это болезненная, но неизбежная тема, вызывающая обеспокоенность у граждан. При этом, по его словам, власти не намерены скрывать реальное положение дел и открыто признают необходимость перехода к рыночному уровню цен на коммунальные услуги.

«Рост тарифов не был приостановлен. Я хочу подчеркнуть — он будет продолжен. Это неприятный вопрос, но правительство проводит политику по приведению тарифов к рыночному состоянию», — отметил Бектенов.

Почему без повышения не обойтись

Премьер напомнил, что в течение многих лет тарифы в сфере ЖКХ были искусственно сдерживаемыми. Это привело к серьезному дефициту инвестиций и, как следствие, к ухудшению технического состояния инфраструктуры.

По мнению Бектенова, именно зарегулированность тарифов стала одной из причин резонансных аварий, произошедших в 2022–2023 годах в Экибастузе, Риддере и других населенных пунктах. А значит, откладывать модернизацию систем теплоснабжения и водоснабжения больше нельзя.

Инфляция — под контролем, но с учетом реальности

На вопрос журналистов о том, не вызовет ли новый Налоговый кодекс и рост тарифов дополнительный скачок инфляции, премьер-министр отметил, что правительство пересмотрело темпы повышения тарифов, чтобы минимизировать давление на цены.

«Мы немного пересмотрели шаг повышения тарифов, чтобы снизить влияние на инфляцию. Но общий вектор политики останется прежним», — заявил глава кабинета министров.

Главная цель — надежные услуги для населения

По словам Олжаса Бектенова, повышение тарифов — это шаг к обеспечению устойчивой работы инженерных сетей, чтобы зимой в домах было тепло, а вода и электричество подавались бесперебойно.

Правительство намерено действовать поэтапно, одновременно контролируя нагрузку на экономику и уровень жизни граждан.