Казахстан может попасть под новые тарифы США из-за сотрудничества с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести жесткие "вторичные тарифы" против стран, сотрудничающих с Россией, если президент Владимир Путин не пойдет на прекращение военных действий в Украине в течение 50 дней, сообщает Lada.kz со ссылкой на CNBC.com.
На встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме Дональд Трамп выразил недовольство действиями российского лидера:
«Мы очень, очень недовольны. Если не будет соглашения в течение 50 дней, мы введем очень серьезные тарифы — около 100%. Это так называемые вторичные тарифы», — подчеркнул Трамп.
По словам американского президента, он ожидал, что договоренность с Россией будет достигнута еще несколько месяцев назад. Однако затягивание конфликта вызвало у него «разочарование» в Путине.
Впервые Трамп называет конкретный срок: если до сентября Россия не согласится на перемирие, его администрация введет вторичные тарифы против стран, покупающих российские товары. Размер пошлин составит порядка 100%.
Вторичные тарифы — это санкционный механизм, применяемый не напрямую к стране-нарушителю, а к ее торговым партнерам и посредникам.
Кроме того, Трамп объявил, что США направят в Украину военную помощь на миллиарды долларов. Оборудование будет закуплено у американских компаний, оплачено европейскими союзниками и передано странам НАТО, которые затем переправят его Украине.
Совокупность заявлений Трампа свидетельствует о значительном ужесточении его позиции по отношению к России и одновременном укреплении поддержки Украины. Подобные шаги демонстрируют растущее раздражение президента США затянувшимся конфликтом и отсутствием дипломатического прогресса со стороны Москвы.
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