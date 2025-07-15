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15.07.2025, 11:50

Казахстан может попасть под новые тарифы США из-за сотрудничества с Россией

Новости Казахстана 0 491

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести жесткие "вторичные тарифы" против стран, сотрудничающих с Россией, если президент Владимир Путин не пойдет на прекращение военных действий в Украине в течение 50 дней, сообщает Lada.kz со ссылкой на CNBC.com.

Фото: Lada.kz
Фото: Lada.kz

Разочарование в Путине

На встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме Дональд Трамп выразил недовольство действиями российского лидера:

«Мы очень, очень недовольны. Если не будет соглашения в течение 50 дней, мы введем очень серьезные тарифы — около 100%. Это так называемые вторичные тарифы», — подчеркнул Трамп.

По словам американского президента, он ожидал, что договоренность с Россией будет достигнута еще несколько месяцев назад. Однако затягивание конфликта вызвало у него «разочарование» в Путине.

Ультиматум: 50 дней до санкций

Впервые Трамп называет конкретный срок: если до сентября Россия не согласится на перемирие, его администрация введет вторичные тарифы против стран, покупающих российские товары. Размер пошлин составит порядка 100%.

Вторичные тарифы — это санкционный механизм, применяемый не напрямую к стране-нарушителю, а к ее торговым партнерам и посредникам.

Поддержка Украины через НАТО

Кроме того, Трамп объявил, что США направят в Украину военную помощь на миллиарды долларов. Оборудование будет закуплено у американских компаний, оплачено европейскими союзниками и передано странам НАТО, которые затем переправят его Украине.

Жесткий сигнал России

Совокупность заявлений Трампа свидетельствует о значительном ужесточении его позиции по отношению к России и одновременном укреплении поддержки Украины. Подобные шаги демонстрируют растущее раздражение президента США затянувшимся конфликтом и отсутствием дипломатического прогресса со стороны Москвы.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Понятно как Трамп стал миллиардером. "Оборудование будет закуплено у американских компаний, оплачено европейскими союзниками..."
15.07.2025, 07:28
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