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15.07.2025, 12:34

Психическое здоровье казахстанцев на грани срыва — виноваты бедность, одиночество и страх

Новости Казахстана 0 437

Психическое здоровье всё чаще признаётся неотъемлемой частью общего благополучия человека и общества. Оно влияет не только на эмоциональное состояние, но и на физическое здоровье, уровень социальной стабильности, продуктивность, а также безопасность в целом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Photo by PeopleImages /Getty Images
Photo by PeopleImages /Getty Images

Каждый восьмой в мире — с психическими расстройствами

Цифры, которые нельзя игнорировать

Согласно последним оценкам, около 1 миллиарда человек на планете страдают психическими заболеваниями. Особенно тревожит тот факт, что половина таких расстройств начинается до 14 лет. Несмотря на масштаб проблемы, специалисты по психическому здоровью составляют лишь 1% мировой медсферы, а в 45% стран на 100 тыс. человек приходится менее одного психиатра.

Последствия: от суицидов до роста агрессии

Игнорирование проблем с ментальным здоровьем приводит к:

  • росту числа самоубийств;

  • вовлечению в криминальные сообщества;

  • усилению агрессии и конфликтности;

  • падению доверия в обществе;

  • ухудшению морально-психологического климата.

Глобальный рейтинг MHQ-2024: Казахстан — в числе аутсайдеров

Что показывает индекс психического здоровья MHQ?

Согласно отчёту Mental State of the World 2024, средний мировой показатель MHQ (Mental Health Quotient) составил 63 из 200 возможных. Это значение относится к категории «Управление» и означает, что люди в среднем остаются продуктивными около 70% времени, или примерно 21 день в месяц.

Казахстан — на 76–78 местах из 83

Индекс психического здоровья в РК составил 52,3, что указывает на серьёзные проблемы с ментальным благополучием. С такими же результатами оказались Бразилия и ЮАР.

Центральная Азия в целом — в зоне риска

Рейтинг стран региона (MHQ, баллы):

  • Узбекистан — 54,5

  • Казахстан — 52,3

  • Кыргызстан — 51,2

  • Таджикистан — 51,2

Центральноазиатские страны демонстрируют одни из самых низких показателей в мире.

Сравнение с другими странами СНГ

Индексы MHQ выше среднего у:

  • Молдовы — 75,6

  • России — 73,8

  • Армении — 73,1

  • Беларуси — 68,3

Ниже среднего — у:

  • Украины — 55,4

  • Центральной Азии в целом

Кто в лидерах и в аутсайдерах?

Лидеры по ментальному благополучию:

  • Доминиканская Республика

  • Танзания

  • Панама

Замыкающие позиции рейтинга:

  • Великобритания

  • Афганистан

Такое необычное соседство подчёркивает, насколько сложно однозначно интерпретировать и прогнозировать состояние психического здоровья нации.

Казахстанская реальность: койки, стационары и тревожная статистика

Данные Минздрава РК за 2023 год:

  • Общее число койко-мест: 6,1 тыс.

    • для взрослых — 5,5 тыс.

    • для детей — 551

  • Число госпитализированных: 43,8 тыс. человек (–0,5% к 2022 г.)

  • Средняя длительность лечения:

    • взрослые — 44,1 дня (2022: 48,5 дня)

    • дети — 20,1 дня (2022: 22,7 дня)

Суицидальность: мрачные сигналы

За 5 месяцев 2025 года:

  • Количество самоубийств1 300 (–3,8% к 2024 г.)

  • Причины:

    • тяжёлое материальное положение — 134 случая

    • одиночество и отверженность — 104

    • разрыв семьи — 45

Растущая тревога: дети и подростки

Суициды и попытки среди несовершеннолетних:

  • Завершённые суициды — 89 (+8,5%)

  • Попытки — 195 (+6%)

Наиболее частые причины:

  • плохие жилищные условия;

  • конфликты с родителями и роднёй;

  • страх наказания или позора (в том числе уголовного);

  • ощущение безысходности и одиночества.

Основные симптомы ухудшения ментального здоровья

Эксперты выделяют следующие наиболее распространённые состояния:

  • тревожность и страхи;

  • чувство вины и самобичевания;

  • подавленное настроение и потеря мотивации;

  • вспышки агрессии и изоляция;

  • травматические воспоминания и ночные кошмары;

  • навязчивые и странные мысли.

Заключение: что делать?

Показатели Казахстана в международных рейтингах — тревожный сигнал для власти, врачебного сообщества и общества в целом. Система психиатрической помощи требует как финансового, так и институционального усиления. Особое внимание должно быть уделено подростковой психологии, профилактике суицидов и формированию более устойчивой социальной среды.

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