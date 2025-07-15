Психическое здоровье казахстанцев на грани срыва — виноваты бедность, одиночество и страх

Психическое здоровье всё чаще признаётся неотъемлемой частью общего благополучия человека и общества. Оно влияет не только на эмоциональное состояние, но и на физическое здоровье, уровень социальной стабильности, продуктивность, а также безопасность в целом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finprom.kz.
Согласно последним оценкам, около 1 миллиарда человек на планете страдают психическими заболеваниями. Особенно тревожит тот факт, что половина таких расстройств начинается до 14 лет. Несмотря на масштаб проблемы, специалисты по психическому здоровью составляют лишь 1% мировой медсферы, а в 45% стран на 100 тыс. человек приходится менее одного психиатра.
Игнорирование проблем с ментальным здоровьем приводит к:
росту числа самоубийств;
вовлечению в криминальные сообщества;
усилению агрессии и конфликтности;
падению доверия в обществе;
ухудшению морально-психологического климата.
Согласно отчёту Mental State of the World 2024, средний мировой показатель MHQ (Mental Health Quotient) составил 63 из 200 возможных. Это значение относится к категории «Управление» и означает, что люди в среднем остаются продуктивными около 70% времени, или примерно 21 день в месяц.
Индекс психического здоровья в РК составил 52,3, что указывает на серьёзные проблемы с ментальным благополучием. С такими же результатами оказались Бразилия и ЮАР.
Узбекистан — 54,5
Казахстан — 52,3
Кыргызстан — 51,2
Таджикистан — 51,2
Центральноазиатские страны демонстрируют одни из самых низких показателей в мире.
Молдовы — 75,6
России — 73,8
Армении — 73,1
Беларуси — 68,3
Украины — 55,4
Центральной Азии в целом
Лидеры по ментальному благополучию:
Доминиканская Республика
Танзания
Панама
Замыкающие позиции рейтинга:
Великобритания
Афганистан
Такое необычное соседство подчёркивает, насколько сложно однозначно интерпретировать и прогнозировать состояние психического здоровья нации.
Общее число койко-мест: 6,1 тыс.
для взрослых — 5,5 тыс.
для детей — 551
Число госпитализированных: 43,8 тыс. человек (–0,5% к 2022 г.)
Средняя длительность лечения:
взрослые — 44,1 дня (2022: 48,5 дня)
дети — 20,1 дня (2022: 22,7 дня)
Количество самоубийств — 1 300 (–3,8% к 2024 г.)
Причины:
тяжёлое материальное положение — 134 случая
одиночество и отверженность — 104
разрыв семьи — 45
Завершённые суициды — 89 (+8,5%)
Попытки — 195 (+6%)
Наиболее частые причины:
плохие жилищные условия;
конфликты с родителями и роднёй;
страх наказания или позора (в том числе уголовного);
ощущение безысходности и одиночества.
Эксперты выделяют следующие наиболее распространённые состояния:
тревожность и страхи;
чувство вины и самобичевания;
подавленное настроение и потеря мотивации;
вспышки агрессии и изоляция;
травматические воспоминания и ночные кошмары;
навязчивые и странные мысли.
Показатели Казахстана в международных рейтингах — тревожный сигнал для власти, врачебного сообщества и общества в целом. Система психиатрической помощи требует как финансового, так и институционального усиления. Особое внимание должно быть уделено подростковой психологии, профилактике суицидов и формированию более устойчивой социальной среды.
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