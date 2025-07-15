Языковой выбор: родители делают ставку на казахский язык в начальной школе

С 1 апреля 2025 года в Казахстане стартовал прием заявлений на зачисление детей в первый класс. Этот ежегодный процесс охватывает все регионы страны и касается тысяч семей, готовящихся к важному этапу в жизни ребенка — началу школьного пути, сообщает Lada.kz со ссылкой на министерство просвещения РК.

Фото: кадр из YouTube

Сколько детей уже зачислены

По данным на 15 июля, в казахстанские школы уже принято 273 643 будущих первоклассника. Это значительная цифра, учитывая, что прием заявлений продолжается.

Казахский язык становится основным выбором

Особое внимание привлекает статистика по языковому распределению: около 70% родителей выбрали казахский язык обучения. Это свидетельствует о растущем интересе населения к государственному языку и об усилении его позиций в образовательной системе.

Тенденции последних лет

Рост доли учащихся, обучающихся на казахском языке, наблюдается уже не первый год. Эксперты связывают это как с государственной политикой по развитию казахского языка, так и с осознанным выбором самих родителей, желающих обеспечить своим детям широкие перспективы в будущем.

Прием продолжается

Стоит отметить, что прием заявлений в первые классы продолжается до конца августа. Родителям рекомендуется не откладывать оформление документов и заранее определиться с выбором школы и языка обучения.