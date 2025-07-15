Разрушенный бизнес и подорванная репутация: казахстанец отсудил у государства 40 миллионов

В Акмолинской области предприниматель отсудил почти 40 миллионов тенге у Министерства финансов и полиции за незаконное уголовное преследование, которое длилось с 2020 по 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба областного суда, отметив, что дело стало прецедентом в судебной практике, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Фото: gov.kz

Три года под следствием за несуществующее преступление

Мужчину — руководителя ТОО и крестьянского хозяйства — подозревали в создании организованной преступной группы, хищениях и других тяжких преступлениях. Однако в итоге уголовное дело было закрыто за отсутствием состава правонарушения. Суд признал фермера подлежащим полной реабилитации.

Потери: бизнес, доход и репутация

После прекращения дела пострадавший обратился в суд с иском о возмещении ущерба. Он заявил, что за время преследования:

полностью утратил бизнес;

остался без дохода;

не смог продлить аренду земли;

его товарищество было признано банкротом;

понёс серьезные репутационные потери.

Решение суда: компенсация и моральный вред

Суд частично удовлетворил требования мужчины и постановил выплатить:

14 миллионов тенге в качестве компенсации материального ущерба;

16,8 миллиона тенге как утраченный доход за три года;

9 миллионов тенге за моральный вред.

Кроме того, истец потребовал возмещения расходов на адвоката в размере 28 миллионов тенге, однако суд признал обоснованной только половину этой суммы.

Прецедент для судебной системы

Таким образом, общая сумма компенсации составила около 40 миллионов тенге. Коллегия областного суда оставила решение в силе, подчеркнув, что между действиями правоохранительных органов и понесенными убытками установлена прямая причинно-следственная связь.

Вопрос об ответственности следователей, допустивших необоснованное преследование, остается открытым. Однако само решение суда уже рассматривается как исключительный случай, когда в Казахстане пострадавшему от незаконного преследования возместили ущерб не только формально, но и в финансовом выражении.