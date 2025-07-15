18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.24
612.94
6.68
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.07.2025, 14:20

Разрушенный бизнес и подорванная репутация: казахстанец отсудил у государства 40 миллионов

Новости Казахстана 0 374

В Акмолинской области предприниматель отсудил почти 40 миллионов тенге у Министерства финансов и полиции за незаконное уголовное преследование, которое длилось с 2020 по 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба областного суда, отметив, что дело стало прецедентом в судебной практике, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Три года под следствием за несуществующее преступление

Мужчину — руководителя ТОО и крестьянского хозяйства — подозревали в создании организованной преступной группы, хищениях и других тяжких преступлениях. Однако в итоге уголовное дело было закрыто за отсутствием состава правонарушения. Суд признал фермера подлежащим полной реабилитации.

Потери: бизнес, доход и репутация

После прекращения дела пострадавший обратился в суд с иском о возмещении ущерба. Он заявил, что за время преследования:

  • полностью утратил бизнес;

  • остался без дохода;

  • не смог продлить аренду земли;

  • его товарищество было признано банкротом;

  • понёс серьезные репутационные потери.

Решение суда: компенсация и моральный вред

Суд частично удовлетворил требования мужчины и постановил выплатить:

  • 14 миллионов тенге в качестве компенсации материального ущерба;

  • 16,8 миллиона тенге как утраченный доход за три года;

  • 9 миллионов тенге за моральный вред.

Кроме того, истец потребовал возмещения расходов на адвоката в размере 28 миллионов тенге, однако суд признал обоснованной только половину этой суммы.

Прецедент для судебной системы

Таким образом, общая сумма компенсации составила около 40 миллионов тенге. Коллегия областного суда оставила решение в силе, подчеркнув, что между действиями правоохранительных органов и понесенными убытками установлена прямая причинно-следственная связь.

Вопрос об ответственности следователей, допустивших необоснованное преследование, остается открытым. Однако само решение суда уже рассматривается как исключительный случай, когда в Казахстане пострадавшему от незаконного преследования возместили ущерб не только формально, но и в финансовом выражении.

3
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0
Казахстан заверил: санкции против России не повлияют на строительство АЭСНовости Казахстана
16.06.2025, 10:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…