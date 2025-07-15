Разрушенный бизнес и подорванная репутация: казахстанец отсудил у государства 40 миллионов

В Акмолинской области предприниматель отсудил почти 40 миллионов тенге у Министерства финансов и полиции за незаконное уголовное преследование, которое длилось с 2020 по 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба областного суда, отметив, что дело стало прецедентом в судебной практике, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.
Мужчину — руководителя ТОО и крестьянского хозяйства — подозревали в создании организованной преступной группы, хищениях и других тяжких преступлениях. Однако в итоге уголовное дело было закрыто за отсутствием состава правонарушения. Суд признал фермера подлежащим полной реабилитации.
После прекращения дела пострадавший обратился в суд с иском о возмещении ущерба. Он заявил, что за время преследования:
полностью утратил бизнес;
остался без дохода;
не смог продлить аренду земли;
его товарищество было признано банкротом;
понёс серьезные репутационные потери.
Суд частично удовлетворил требования мужчины и постановил выплатить:
14 миллионов тенге в качестве компенсации материального ущерба;
16,8 миллиона тенге как утраченный доход за три года;
9 миллионов тенге за моральный вред.
Кроме того, истец потребовал возмещения расходов на адвоката в размере 28 миллионов тенге, однако суд признал обоснованной только половину этой суммы.
Таким образом, общая сумма компенсации составила около 40 миллионов тенге. Коллегия областного суда оставила решение в силе, подчеркнув, что между действиями правоохранительных органов и понесенными убытками установлена прямая причинно-следственная связь.
Вопрос об ответственности следователей, допустивших необоснованное преследование, остается открытым. Однако само решение суда уже рассматривается как исключительный случай, когда в Казахстане пострадавшему от незаконного преследования возместили ущерб не только формально, но и в финансовом выражении.
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