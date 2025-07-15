Минфин обещает платить казахстанцам за доносы на недобросовестных продавцов

Казахстанцам предлагают поощрение за активную гражданскую позицию: за сообщения о нарушениях при использовании кассовых аппаратов и терминалов предлагается выплачивать вознаграждение. Соответствующий проект постановления опубликовало Министерство финансов, сообщает Lada.kz.

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Вознаграждение за выявленные нарушения

Согласно проекту, если гражданин сообщает о фактах неправильного использования контрольно-кассовых машин (ККМ) или оборудования для приёма безналичных платежей, и эта информация подтверждается, он будет иметь право на денежное вознаграждение.

Речь идет о случаях, когда продавцы товаров или услуг не выдают чек, не используют кассовый аппарат либо принимают оплату по карте без применения соответствующего оборудования.

Ответственность за ложные сообщения

При этом Минфин подчеркивает: если гражданин сознательно сообщает недостоверную информацию, он понесет ответственность согласно законам Республики Казахстан. Таким образом, новая мера не должна стать инструментом для злоупотреблений.

Размер поощрения пока не раскрыт

В проекте правил не указаны конкретные суммы вознаграждения. Этот вопрос, по всей видимости, будет определён дополнительно или утверждён отдельным документом.

Цель инициативы — правовая культура и кассовая дисциплина

Минфин пояснил, что новая система стимулирования направлена на:

повышение гражданской ответственности и активности;

укрепление правовой культуры населения;

защиту прав потребителей;

усиление контроля за соблюдением кассовой дисциплины в торговле и сфере услуг.

Ожидается, что новая мера поможет снизить уровень теневой экономики и увеличит поступления налогов в бюджет.

Публичное обсуждение — до конца июля

Проект размещён на портале «Открытые НПА» и доступен для общественного обсуждения до 29 июля 2025 года. Все желающие могут внести предложения и замечания к документу.