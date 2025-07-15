18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.24
612.94
6.68
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.07.2025, 14:54

Минфин обещает платить казахстанцам за доносы на недобросовестных продавцов

Новости Казахстана 0 378

Казахстанцам предлагают поощрение за активную гражданскую позицию: за сообщения о нарушениях при использовании кассовых аппаратов и терминалов предлагается выплачивать вознаграждение. Соответствующий проект постановления опубликовало Министерство финансов, сообщает Lada.kz. 

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Вознаграждение за выявленные нарушения

Согласно проекту, если гражданин сообщает о фактах неправильного использования контрольно-кассовых машин (ККМ) или оборудования для приёма безналичных платежей, и эта информация подтверждается, он будет иметь право на денежное вознаграждение.

Речь идет о случаях, когда продавцы товаров или услуг не выдают чек, не используют кассовый аппарат либо принимают оплату по карте без применения соответствующего оборудования.

Ответственность за ложные сообщения

При этом Минфин подчеркивает: если гражданин сознательно сообщает недостоверную информацию, он понесет ответственность согласно законам Республики Казахстан. Таким образом, новая мера не должна стать инструментом для злоупотреблений.

Размер поощрения пока не раскрыт

В проекте правил не указаны конкретные суммы вознаграждения. Этот вопрос, по всей видимости, будет определён дополнительно или утверждён отдельным документом.

Цель инициативы — правовая культура и кассовая дисциплина

Минфин пояснил, что новая система стимулирования направлена на:

  • повышение гражданской ответственности и активности;

  • укрепление правовой культуры населения;

  • защиту прав потребителей;

  • усиление контроля за соблюдением кассовой дисциплины в торговле и сфере услуг.

Ожидается, что новая мера поможет снизить уровень теневой экономики и увеличит поступления налогов в бюджет.

Публичное обсуждение — до конца июля

Проект размещён на портале «Открытые НПА» и доступен для общественного обсуждения до 29 июля 2025 года. Все желающие могут внести предложения и замечания к документу.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0
Казахстан заверил: санкции против России не повлияют на строительство АЭСНовости Казахстана
16.06.2025, 10:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…