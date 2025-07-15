Минфин обещает платить казахстанцам за доносы на недобросовестных продавцов

Казахстанцам предлагают поощрение за активную гражданскую позицию: за сообщения о нарушениях при использовании кассовых аппаратов и терминалов предлагается выплачивать вознаграждение. Соответствующий проект постановления опубликовало Министерство финансов, сообщает Lada.kz.
Вознаграждение за выявленные нарушения
Согласно проекту, если гражданин сообщает о фактах неправильного использования контрольно-кассовых машин (ККМ) или оборудования для приёма безналичных платежей, и эта информация подтверждается, он будет иметь право на денежное вознаграждение.
Речь идет о случаях, когда продавцы товаров или услуг не выдают чек, не используют кассовый аппарат либо принимают оплату по карте без применения соответствующего оборудования.
Ответственность за ложные сообщения
При этом Минфин подчеркивает: если гражданин сознательно сообщает недостоверную информацию, он понесет ответственность согласно законам Республики Казахстан. Таким образом, новая мера не должна стать инструментом для злоупотреблений.
Размер поощрения пока не раскрыт
В проекте правил не указаны конкретные суммы вознаграждения. Этот вопрос, по всей видимости, будет определён дополнительно или утверждён отдельным документом.
Цель инициативы — правовая культура и кассовая дисциплина
Минфин пояснил, что новая система стимулирования направлена на:
повышение гражданской ответственности и активности;
укрепление правовой культуры населения;
защиту прав потребителей;
усиление контроля за соблюдением кассовой дисциплины в торговле и сфере услуг.
Ожидается, что новая мера поможет снизить уровень теневой экономики и увеличит поступления налогов в бюджет.
Публичное обсуждение — до конца июля
Проект размещён на портале «Открытые НПА» и доступен для общественного обсуждения до 29 июля 2025 года. Все желающие могут внести предложения и замечания к документу.
Комментарии0 комментарий(ев)