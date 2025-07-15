Токаев подписал три важных закона: что изменится для казахстанцев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил сразу несколько новых законов, касающихся сферы ЖКХ, предпринимательства и налогового регулирования. Документы предусматривают масштабные изменения в управлении многоквартирными домами, а также затрагивают административное и налоговое законодательство, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Фото: Акорда

Управление домами: осталось только две официальные формы

Одним из ключевых изменений стало упразднение устаревшей формы управления многоквартирными жилыми домами — простого товарищества. С этого момента жильцы смогут выбирать лишь из двух форм:

ОСИ (Объединение собственников имущества) — жильцы объединяются в юридическое лицо и совместно управляют домом;

НСУ (Непосредственное совместное управление) — жильцы принимают решения напрямую, без регистрации юрлица.

Такое упрощение, как отмечается, направлено на наведение порядка и повышение эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Налоговые и правовые изменения: усиление прозрачности

Второй блок законодательных поправок касается налоговой сферы. Внесены изменения в Налоговый кодекс, а также в ряд сопутствующих нормативных актов. Среди целей этих поправок:

Повышение правовой определенности в вопросах декларирования доходов ;

Актуализация ссылок на положения налогового законодательства;

Поддержка предпринимательской деятельности через уточнение процедур и норм.

Важно отметить: речь идёт не о новом Налоговом кодексе — он пока находится на стадии рассмотрения. Подписанные документы касаются лишь отдельных изменений в действующие нормы.

Новые меры по административным правонарушениям в ЖКХ

В числе подписанных актов также — поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся ЖКХ. Они нацелены на:

Повышение ответственности управляющих организаций;

Более чёткое регулирование прав и обязанностей жильцов и управляющих;

Устранение пробелов в применении норм законодательства в сфере ЖКХ.

Ранее подписанные изменения в медицине

Накануне Токаев подписал и другие значимые поправки — в сферу обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Новый закон:

Гарантирует доступ к медицинским услугам официально зарегистрированным безработным , а также уязвимым категориям граждан;

Предусматривает финансирование таких услуг за счёт местных бюджетов ;

Устанавливает поэтапное изменение ставок взносов со стороны государства в систему ОСМС.

Перестановки в Министерстве обороны

Кроме законодательных изменений, 15 июля Токаев провёл кадровые перестановки в Минобороны. В частности:

Освобождён от должности заместитель министра обороны Бакытбек Сыдыков;

Сменён командующий ВВС: Руслана Кунурова на этом посту заменил Аскар Избасов.

Эти шаги могут свидетельствовать о курсе на обновление военного руководства и усиление оборонного блока.