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15.07.2025, 16:18

Токаев подписал три важных закона: что изменится для казахстанцев

Новости Казахстана 0 614

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил сразу несколько новых законов, касающихся сферы ЖКХ, предпринимательства и налогового регулирования. Документы предусматривают масштабные изменения в управлении многоквартирными домами, а также затрагивают административное и налоговое законодательство, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Управление домами: осталось только две официальные формы

Одним из ключевых изменений стало упразднение устаревшей формы управления многоквартирными жилыми домами — простого товарищества. С этого момента жильцы смогут выбирать лишь из двух форм:

  • ОСИ (Объединение собственников имущества) — жильцы объединяются в юридическое лицо и совместно управляют домом;

  • НСУ (Непосредственное совместное управление) — жильцы принимают решения напрямую, без регистрации юрлица.

Такое упрощение, как отмечается, направлено на наведение порядка и повышение эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Налоговые и правовые изменения: усиление прозрачности

Второй блок законодательных поправок касается налоговой сферы. Внесены изменения в Налоговый кодекс, а также в ряд сопутствующих нормативных актов. Среди целей этих поправок:

  • Повышение правовой определенности в вопросах декларирования доходов;

  • Актуализация ссылок на положения налогового законодательства;

  • Поддержка предпринимательской деятельности через уточнение процедур и норм.

Важно отметить: речь идёт не о новом Налоговом кодексе — он пока находится на стадии рассмотрения. Подписанные документы касаются лишь отдельных изменений в действующие нормы.

Новые меры по административным правонарушениям в ЖКХ

В числе подписанных актов также — поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся ЖКХ. Они нацелены на:

  • Повышение ответственности управляющих организаций;

  • Более чёткое регулирование прав и обязанностей жильцов и управляющих;

  • Устранение пробелов в применении норм законодательства в сфере ЖКХ.

Ранее подписанные изменения в медицине

Накануне Токаев подписал и другие значимые поправки — в сферу обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Новый закон:

  • Гарантирует доступ к медицинским услугам официально зарегистрированным безработным, а также уязвимым категориям граждан;

  • Предусматривает финансирование таких услуг за счёт местных бюджетов;

  • Устанавливает поэтапное изменение ставок взносов со стороны государства в систему ОСМС.

Перестановки в Министерстве обороны

Кроме законодательных изменений, 15 июля Токаев провёл кадровые перестановки в Минобороны. В частности:

  • Освобождён от должности заместитель министра обороны Бакытбек Сыдыков;

  • Сменён командующий ВВС: Руслана Кунурова на этом посту заменил Аскар Избасов.

Эти шаги могут свидетельствовать о курсе на обновление военного руководства и усиление оборонного блока.

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