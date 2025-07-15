Бектенов объяснил, что ждёт представителей семьи Назарбаева

На брифинге в правительстве глава кабмина Олжас Бектенов ответил на острый вопрос журналиста о том, почему представители семьи Назарбаева, по мнению общественности, остаются безнаказанными, в то время как наказания несут в основном «мелкие» коррупционеры, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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«Работа ведется, и она продолжается»

Бектенов подчеркнул, что работа по обеспечению справедливости и законности в отношении всех лиц, в том числе связанных с бывшим президентом, не прекращалась:

«Ваше мнение понятно. Системная работа ведется. Вы, в том числе, прекрасно знаете о представителях семьи. Всё должно быть на основании закона. Работа проводится. Если вы считаете, что это небольшие средства — то, чего мы пока смогли достичь, — мы будем дальше продолжать», — отметил премьер-министр.

Он добавил, что с 2022 года в Казахстане произошли значительные перемены в направлении восстановления справедливости:

«Это настолько очевидно, что были сделаны очень большие изменения в этом отношении».

Ответственность — для всех, кто нарушает закон

Глава правительства дал понять, что никто не будет исключением из принципа равенства перед законом:

«Если кто-то нарушал закон — будет ответственность», — резюмировал Бектенов.

Возврат активов: миллиарды тенге возвращены в Казахстан

Ранее генеральный прокурор Берик Асылов сообщил, что только за 2024 год в Казахстан были возвращены активы на сумму 428,7 миллиарда тенге.

Также в прошлом году стало известно о возврате необъяснимо нажитых средств на сумму 10 миллионов долларов. Эти активы были возвращены в ходе анализа законности происхождения имущества в рамках закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Судебные разбирательства показали, что ответчики не смогли подтвердить легальность источников.

Общий объем возвращенных средств превысил триллион

По данным Агентства по противодействию коррупции (Антикор), за последние два с половиной года в рамках завершенных уголовных дел и взаимодействия с крупными экономическими структурами Казахстану возвращено более 1,09 триллиона тенге. Только с начала прошлого года было возмещено порядка 195 миллиардов тенге.

Закон и международное сотрудничество

12 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о возврате государству незаконно приобретенных активов. В рамках этого закона была налажена работа с международными партнерами:

В сентябре 2023 года сообщалось, что Интерпол подключится к работе по возврату активов.

В ноябре Антикор заключил договоренность с Госдепартаментом США о совместной работе по финансовым расследованиям и возврату активов.

Также при Генеральной прокуратуре в октябре 2023 года был создан специальный комитет по возврату активов.