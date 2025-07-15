Бектенов объяснил, что ждёт представителей семьи Назарбаева

На брифинге в правительстве глава кабмина Олжас Бектенов ответил на острый вопрос журналиста о том, почему представители семьи Назарбаева, по мнению общественности, остаются безнаказанными, в то время как наказания несут в основном «мелкие» коррупционеры, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Бектенов подчеркнул, что работа по обеспечению справедливости и законности в отношении всех лиц, в том числе связанных с бывшим президентом, не прекращалась:
«Ваше мнение понятно. Системная работа ведется. Вы, в том числе, прекрасно знаете о представителях семьи. Всё должно быть на основании закона. Работа проводится. Если вы считаете, что это небольшие средства — то, чего мы пока смогли достичь, — мы будем дальше продолжать», — отметил премьер-министр.
Он добавил, что с 2022 года в Казахстане произошли значительные перемены в направлении восстановления справедливости:
«Это настолько очевидно, что были сделаны очень большие изменения в этом отношении».
Глава правительства дал понять, что никто не будет исключением из принципа равенства перед законом:
«Если кто-то нарушал закон — будет ответственность», — резюмировал Бектенов.
Ранее генеральный прокурор Берик Асылов сообщил, что только за 2024 год в Казахстан были возвращены активы на сумму 428,7 миллиарда тенге.
Также в прошлом году стало известно о возврате необъяснимо нажитых средств на сумму 10 миллионов долларов. Эти активы были возвращены в ходе анализа законности происхождения имущества в рамках закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Судебные разбирательства показали, что ответчики не смогли подтвердить легальность источников.
По данным Агентства по противодействию коррупции (Антикор), за последние два с половиной года в рамках завершенных уголовных дел и взаимодействия с крупными экономическими структурами Казахстану возвращено более 1,09 триллиона тенге. Только с начала прошлого года было возмещено порядка 195 миллиардов тенге.
12 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о возврате государству незаконно приобретенных активов. В рамках этого закона была налажена работа с международными партнерами:
В сентябре 2023 года сообщалось, что Интерпол подключится к работе по возврату активов.
В ноябре Антикор заключил договоренность с Госдепартаментом США о совместной работе по финансовым расследованиям и возврату активов.
Также при Генеральной прокуратуре в октябре 2023 года был создан специальный комитет по возврату активов.
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