Почему безработных в Казахстане больше, чем во всей России?

По итогам первого квартала 2025 года Казахстан занял первое место среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по количеству безработных, зарегистрированных в службах занятости. Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), на долю Казахстана приходится почти половина от всех официально учтённых безработных в союзе, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
По состоянию на конец мая 2025 года в Казахстане официально зарегистрированы 346,1 тыс. безработных. Это самый высокий показатель среди всех государств-членов ЕАЭС. В масштабах страны это составляет примерно 3,6% от общей численности рабочей силы.
В то же время, по методологии Международной организации труда (МОТ), общий уровень безработицы в Казахстане за первый квартал составил 4,6%. Напомним, что по МОТ к безработным относятся граждане старше 15 лет, которые не имеют доходного занятия, активно ищут работу и готовы выйти на неё в кратчайшие сроки.
Статистика по другим странам ЕАЭС выглядит следующим образом:
Россия: 284,4 тыс. зарегистрированных безработных — всего 0,4% от рабочей силы;
Армения: 36,9 тыс. человек — 2,7%;
Кыргызстан: 46,9 тыс. — 1,6%;
Беларусь: лишь 4 тыс. — 0,1%.
Таким образом, Казахстан по количеству зарегистрированных безработных почти в два раза опережает Россию, несмотря на существенно меньшую численность населения.
Интересно, что если брать данные по методологии МОТ, то самый высокий уровень безработицы фиксируется в Армении — 13,9%. В Кыргызстане он составляет 4,1%, в Беларуси — 2,8%, а в России — 2,3%. Это означает, что разница между официальной регистрацией и фактическим положением на рынке труда в странах ЕАЭС может быть значительной.
Высокий уровень официальной регистрации безработных в Казахстане может быть следствием не только проблем на рынке труда, но и эффективной системы учета и стимулирования регистрации в центрах занятости. Таким образом, большая численность зарегистрированных безработных не обязательно означает, что в республике ситуация с трудоустройством хуже, чем в других странах союза.
Эксперты подчеркивают: разница между статистикой МОТ и регистрационными данными ЕЭК требует комплексного анализа, учитывающего особенности национальных систем занятости и социальной поддержки населения.
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