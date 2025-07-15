Почему безработных в Казахстане больше, чем во всей России?

По итогам первого квартала 2025 года Казахстан занял первое место среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по количеству безработных, зарегистрированных в службах занятости. Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), на долю Казахстана приходится почти половина от всех официально учтённых безработных в союзе, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Почти 350 тысяч человек без работы

По состоянию на конец мая 2025 года в Казахстане официально зарегистрированы 346,1 тыс. безработных. Это самый высокий показатель среди всех государств-членов ЕАЭС. В масштабах страны это составляет примерно 3,6% от общей численности рабочей силы.

В то же время, по методологии Международной организации труда (МОТ), общий уровень безработицы в Казахстане за первый квартал составил 4,6%. Напомним, что по МОТ к безработным относятся граждане старше 15 лет, которые не имеют доходного занятия, активно ищут работу и готовы выйти на неё в кратчайшие сроки.

Сравнение с другими странами ЕАЭС

Статистика по другим странам ЕАЭС выглядит следующим образом:

Россия : 284,4 тыс. зарегистрированных безработных — всего 0,4% от рабочей силы;

Армения : 36,9 тыс. человек — 2,7%;

Кыргызстан : 46,9 тыс. — 1,6%;

Беларусь: лишь 4 тыс. — 0,1%.

Таким образом, Казахстан по количеству зарегистрированных безработных почти в два раза опережает Россию, несмотря на существенно меньшую численность населения.

Армения лидирует по уровню безработицы по МОТ

Интересно, что если брать данные по методологии МОТ, то самый высокий уровень безработицы фиксируется в Армении — 13,9%. В Кыргызстане он составляет 4,1%, в Беларуси — 2,8%, а в России — 2,3%. Это означает, что разница между официальной регистрацией и фактическим положением на рынке труда в странах ЕАЭС может быть значительной.

Почему в Казахстане так много зарегистрированных безработных?

Высокий уровень официальной регистрации безработных в Казахстане может быть следствием не только проблем на рынке труда, но и эффективной системы учета и стимулирования регистрации в центрах занятости. Таким образом, большая численность зарегистрированных безработных не обязательно означает, что в республике ситуация с трудоустройством хуже, чем в других странах союза.

Эксперты подчеркивают: разница между статистикой МОТ и регистрационными данными ЕЭК требует комплексного анализа, учитывающего особенности национальных систем занятости и социальной поддержки населения.