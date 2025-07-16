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15.07.2025, 19:12

Токаев подписал перечень подлежащих декларированию граждан

Новости Казахстана 0 418

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил изменения в Налоговый кодекс, определяющие круг лиц, обязанных предоставлять налоговые декларации. Новый порядок касается не всех граждан страны, как предполагалось ранее, а лишь определенных категорий, связанных с государственными, финансовыми и зарубежными активами, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Кто обязан подавать первичную декларацию (форма 250.00)

Так называемую декларацию об активах и обязательствах должны будут сдать:

  • Кандидаты на выборные должности.

  • Госслужащие и работники государственных органов.

  • Сотрудники банков, страховых и финансовых организаций.

  • Казахстанцы, имеющие зарубежные активы, в том числе:

    • недвижимость и транспортные средства, подлежащие регистрации;

    • вклады в иностранных банках на сумму свыше 1 000 МРП;

    • инвестиционное золото;

    • доли в иностранных компаниях или в зарубежных стройпроектах;

    • иностранные ценные бумаги и производные финансовые инструменты;

    • средства на иностранных брокерских счетах;

    • права на объекты интеллектуальной собственности;

    • оформленные за рубежом долги.

  • Владельцы цифровых активов (например, криптовалют).

  • Лица, занимающиеся частной практикой, такие как адвокаты, нотариусы и др.

Кто должен сдавать декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00)

Этот документ обязаны подавать:

  • Лица, на которых возложена обязанность по закону «О противодействии коррупции».

  • Крупные собственники банков, страховых и управляющих компаний, а также их супруги.

  • Руководители и учредители квазигосударственных компаний с долей более 10%, а также их супруги (исключая участников НКО).

  • Лица частной практики (но не ИП).

  • Граждане, самостоятельно задекларировавшие налогооблагаемый доход.

  • Казахстанцы с суммой более 1 000 МРП на зарубежных банковских счетах.

  • Собственники зарубежного имущества, подлежащего регистрации (например, недвижимости или автомобилей).

  • Обладатели цифровых активов.

  • Граждане, приобретшие в течение отчетного года имущество стоимостью более 20 000 МРП, включая:

    • объекты недвижимости;

    • транспортные средства;

    • доли в компаниях;

    • ценные бумаги и производные инструменты;

    • участие в строительных проектах;

    • инвестиционное золото.

Кто освобождается от повторной декларации

Если гражданин сдал первичную декларацию (форма 250.00) и одновременно подпадает под категории 6–8, он освобождается от подачи формы 270.00 в том же году.

Особые условия для срочников

Военнослужащим срочной службы разрешено подавать декларации в течение 60 дней после завершения службы. Уведомлять об этом налоговые органы заранее не требуется.

Когда вступает в силу закон

Нормы нового закона действуют ретроспективно – с 1 января 2025 года. Это значит, что отчетность за текущий год уже должна соответствовать обновленным правилам.

Почему отменили всеобщее декларирование

Напомним, в ноябре 2024 года президент Токаев поручил отменить четвертый этап всеобщего декларирования, который должен был охватить около 8 миллионов человек. Это решение принято в целях снижения нагрузки на население и упрощения налогового администрирования.

Кто уже сдал первичную декларацию

В рамках первых трех этапов декларации об активах подали порядка 5 миллионов казахстанцев, в том числе:

  • государственные служащие,

  • сотрудники госучреждений,

  • владельцы бизнеса и индивидуальные предприниматели,

  • а также их супруги.

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