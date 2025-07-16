Токаев подписал перечень подлежащих декларированию граждан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил изменения в Налоговый кодекс, определяющие круг лиц, обязанных предоставлять налоговые декларации. Новый порядок касается не всех граждан страны, как предполагалось ранее, а лишь определенных категорий, связанных с государственными, финансовыми и зарубежными активами, сообщает Lada.kz.
Так называемую декларацию об активах и обязательствах должны будут сдать:
Кандидаты на выборные должности.
Госслужащие и работники государственных органов.
Сотрудники банков, страховых и финансовых организаций.
Казахстанцы, имеющие зарубежные активы, в том числе:
недвижимость и транспортные средства, подлежащие регистрации;
вклады в иностранных банках на сумму свыше 1 000 МРП;
инвестиционное золото;
доли в иностранных компаниях или в зарубежных стройпроектах;
иностранные ценные бумаги и производные финансовые инструменты;
средства на иностранных брокерских счетах;
права на объекты интеллектуальной собственности;
оформленные за рубежом долги.
Владельцы цифровых активов (например, криптовалют).
Лица, занимающиеся частной практикой, такие как адвокаты, нотариусы и др.
Этот документ обязаны подавать:
Лица, на которых возложена обязанность по закону «О противодействии коррупции».
Крупные собственники банков, страховых и управляющих компаний, а также их супруги.
Руководители и учредители квазигосударственных компаний с долей более 10%, а также их супруги (исключая участников НКО).
Лица частной практики (но не ИП).
Граждане, самостоятельно задекларировавшие налогооблагаемый доход.
Казахстанцы с суммой более 1 000 МРП на зарубежных банковских счетах.
Собственники зарубежного имущества, подлежащего регистрации (например, недвижимости или автомобилей).
Обладатели цифровых активов.
Граждане, приобретшие в течение отчетного года имущество стоимостью более 20 000 МРП, включая:
объекты недвижимости;
транспортные средства;
доли в компаниях;
ценные бумаги и производные инструменты;
участие в строительных проектах;
инвестиционное золото.
Если гражданин сдал первичную декларацию (форма 250.00) и одновременно подпадает под категории 6–8, он освобождается от подачи формы 270.00 в том же году.
Военнослужащим срочной службы разрешено подавать декларации в течение 60 дней после завершения службы. Уведомлять об этом налоговые органы заранее не требуется.
Нормы нового закона действуют ретроспективно – с 1 января 2025 года. Это значит, что отчетность за текущий год уже должна соответствовать обновленным правилам.
Напомним, в ноябре 2024 года президент Токаев поручил отменить четвертый этап всеобщего декларирования, который должен был охватить около 8 миллионов человек. Это решение принято в целях снижения нагрузки на население и упрощения налогового администрирования.
В рамках первых трех этапов декларации об активах подали порядка 5 миллионов казахстанцев, в том числе:
государственные служащие,
сотрудники госучреждений,
владельцы бизнеса и индивидуальные предприниматели,
а также их супруги.
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