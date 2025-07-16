Токаев подписал перечень подлежащих декларированию граждан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил изменения в Налоговый кодекс, определяющие круг лиц, обязанных предоставлять налоговые декларации. Новый порядок касается не всех граждан страны, как предполагалось ранее, а лишь определенных категорий, связанных с государственными, финансовыми и зарубежными активами, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Кто обязан подавать первичную декларацию (форма 250.00)

Так называемую декларацию об активах и обязательствах должны будут сдать:

Кандидаты на выборные должности .

Госслужащие и работники государственных органов.

Сотрудники банков, страховых и финансовых организаций .

Казахстанцы, имеющие зарубежные активы , в том числе: недвижимость и транспортные средства, подлежащие регистрации; вклады в иностранных банках на сумму свыше 1 000 МРП; инвестиционное золото; доли в иностранных компаниях или в зарубежных стройпроектах; иностранные ценные бумаги и производные финансовые инструменты; средства на иностранных брокерских счетах; права на объекты интеллектуальной собственности; оформленные за рубежом долги.

Владельцы цифровых активов (например, криптовалют).

Лица, занимающиеся частной практикой, такие как адвокаты, нотариусы и др.

Кто должен сдавать декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00)

Этот документ обязаны подавать:

Лица, на которых возложена обязанность по закону «О противодействии коррупции» .

Крупные собственники банков, страховых и управляющих компаний , а также их супруги.

Руководители и учредители квазигосударственных компаний с долей более 10%, а также их супруги (исключая участников НКО).

Лица частной практики (но не ИП).

Граждане, самостоятельно задекларировавшие налогооблагаемый доход .

Казахстанцы с суммой более 1 000 МРП на зарубежных банковских счетах .

Собственники зарубежного имущества , подлежащего регистрации (например, недвижимости или автомобилей).

Обладатели цифровых активов .

Граждане, приобретшие в течение отчетного года имущество стоимостью более 20 000 МРП , включая: объекты недвижимости; транспортные средства; доли в компаниях; ценные бумаги и производные инструменты; участие в строительных проектах; инвестиционное золото.



Кто освобождается от повторной декларации

Если гражданин сдал первичную декларацию (форма 250.00) и одновременно подпадает под категории 6–8, он освобождается от подачи формы 270.00 в том же году.

Особые условия для срочников

Военнослужащим срочной службы разрешено подавать декларации в течение 60 дней после завершения службы. Уведомлять об этом налоговые органы заранее не требуется.

Когда вступает в силу закон

Нормы нового закона действуют ретроспективно – с 1 января 2025 года. Это значит, что отчетность за текущий год уже должна соответствовать обновленным правилам.

Почему отменили всеобщее декларирование

Напомним, в ноябре 2024 года президент Токаев поручил отменить четвертый этап всеобщего декларирования, который должен был охватить около 8 миллионов человек. Это решение принято в целях снижения нагрузки на население и упрощения налогового администрирования.

Кто уже сдал первичную декларацию

В рамках первых трех этапов декларации об активах подали порядка 5 миллионов казахстанцев, в том числе: