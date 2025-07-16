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15.07.2025, 20:54

В Совминке ответили о состоянии Сары Назарбаевой

Новости Казахстана 0 306

Национальный госпиталь Медицинского центра Управления делами президента РК прокомментировал состояние здоровья Сары Назарбаевой, первой супруги первого президента Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: facebook.com/bobek.samopoznanie
Фото: facebook.com/bobek.samopoznanie

Руководитель учреждения Асхат Бралов сообщил, что экс-первая леди продолжает получать лечение под наблюдением квалифицированных специалистов

«Пациентке оказываются все предусмотренные медицинскими стандартами услуги», — подчеркнул он в ответе на официальный запрос агентства «Казинформ».

Медицинская тайна и право на приватность

Асхат Бралов также напомнил, что любая информация о диагнозах, методах лечения и общем состоянии пациента относится к врачебной тайне и не подлежит разглашению.

«Соблюдение конфиденциальности — не только требование закона, но и неотъемлемый элемент профессиональной этики. Решение о неразглашении данных принято в интересах самой пациентки — для защиты ее законных прав, личной жизни и обеспечения максимального покоя во время лечения», — отметил он.

Слухи о смерти оказались ложными

Информация о болезни и даже предполагаемой смерти Сары Назарбаевой уже не впервые появляется в интернете. В частности, в мае 2025 года в казахстанском сегменте соцсетей распространялись сообщения о ее кончине. Однако эти слухи были оперативно опровергнуты пресс-секретарем первого президента.

Аналогичная ситуация происходила и в конце 2024 года — тогда также появились недостоверные сообщения о ее смерти, которые позднее были официально опровергнуты.

Что известно на сегодняшний день

Таким образом, по состоянию на 15 июля 2025 года, Сара Назарбаева находится под наблюдением врачей в одном из ведущих медицинских учреждений страны. Ее точный диагноз и прогноз на выздоровление не раскрываются, однако подтверждено, что она жива и получает лечение в рамках медицинских протоколов.

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