В Совминке ответили о состоянии Сары Назарбаевой

Национальный госпиталь Медицинского центра Управления делами президента РК прокомментировал состояние здоровья Сары Назарбаевой, первой супруги первого президента Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Руководитель учреждения Асхат Бралов сообщил, что экс-первая леди продолжает получать лечение под наблюдением квалифицированных специалистов
«Пациентке оказываются все предусмотренные медицинскими стандартами услуги», — подчеркнул он в ответе на официальный запрос агентства «Казинформ».
Медицинская тайна и право на приватность
Асхат Бралов также напомнил, что любая информация о диагнозах, методах лечения и общем состоянии пациента относится к врачебной тайне и не подлежит разглашению.
«Соблюдение конфиденциальности — не только требование закона, но и неотъемлемый элемент профессиональной этики. Решение о неразглашении данных принято в интересах самой пациентки — для защиты ее законных прав, личной жизни и обеспечения максимального покоя во время лечения», — отметил он.
Слухи о смерти оказались ложными
Информация о болезни и даже предполагаемой смерти Сары Назарбаевой уже не впервые появляется в интернете. В частности, в мае 2025 года в казахстанском сегменте соцсетей распространялись сообщения о ее кончине. Однако эти слухи были оперативно опровергнуты пресс-секретарем первого президента.
Аналогичная ситуация происходила и в конце 2024 года — тогда также появились недостоверные сообщения о ее смерти, которые позднее были официально опровергнуты.
Что известно на сегодняшний день
Таким образом, по состоянию на 15 июля 2025 года, Сара Назарбаева находится под наблюдением врачей в одном из ведущих медицинских учреждений страны. Ее точный диагноз и прогноз на выздоровление не раскрываются, однако подтверждено, что она жива и получает лечение в рамках медицинских протоколов.
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