18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.24
612.94
6.68
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.07.2025, 21:07

Белорусский футболист отказался ехать на матч в Казахстан из-за опасений за свою безопасность

Новости Казахстана 0 293

Белорусский нападающий польского футбольного клуба «Легия» Илья Шкурин принял решение не участвовать в выездном матче против казахстанского клуба «Актобе» в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы. Как сообщает польское издание Weszlo, причиной отказа спортсмена стала обеспокоенность вопросами личной безопасности, связанными с его публичной позицией по отношению к белорусским властям, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Политический контекст решения

Илья Шкурин неоднократно высказывался критически в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. В связи с этим футболист опасается, что его пребывание в Казахстане может быть использовано белорусскими спецслужбами в их интересах. По мнению игрока, существует риск того, что белорусские власти могут оказать влияние на казахстанские правоохранительные или силовые структуры и инициировать действия, направленные против него.

Матч без одного из ключевых игроков

Встреча «Актобе» и «Легии» состоится 17 июля. Первый матч, прошедший в Польше, завершился победой варшавского клуба со счетом 1:0. Однако в ответной игре «Легии» придется обойтись без участия Шкурина, который является одним из ярких игроков команды.

Карьера Шкурина: от ЦСКА до Польши

Ранее Илья Шкурин выступал за московский ЦСКА, однако в сентябре 2022 года приостановил контракт с российским клубом. Нападающий начал свою профессиональную карьеру в брестском «Динамо», откуда в начале 2020 года перешел в ЦСКА. В составе московской команды он провел 19 матчей и забил три гола. В дальнейшем игрок был отдан в аренду киевскому «Динамо», а затем продолжил карьеру за рубежом.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0
Казахстан заверил: санкции против России не повлияют на строительство АЭСНовости Казахстана
16.06.2025, 10:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…