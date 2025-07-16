Белорусский футболист отказался ехать на матч в Казахстан из-за опасений за свою безопасность

Белорусский нападающий польского футбольного клуба «Легия» Илья Шкурин принял решение не участвовать в выездном матче против казахстанского клуба «Актобе» в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы. Как сообщает польское издание Weszlo , причиной отказа спортсмена стала обеспокоенность вопросами личной безопасности, связанными с его публичной позицией по отношению к белорусским властям, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Политический контекст решения

Илья Шкурин неоднократно высказывался критически в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. В связи с этим футболист опасается, что его пребывание в Казахстане может быть использовано белорусскими спецслужбами в их интересах. По мнению игрока, существует риск того, что белорусские власти могут оказать влияние на казахстанские правоохранительные или силовые структуры и инициировать действия, направленные против него.

Матч без одного из ключевых игроков

Встреча «Актобе» и «Легии» состоится 17 июля. Первый матч, прошедший в Польше, завершился победой варшавского клуба со счетом 1:0. Однако в ответной игре «Легии» придется обойтись без участия Шкурина, который является одним из ярких игроков команды.

Карьера Шкурина: от ЦСКА до Польши

Ранее Илья Шкурин выступал за московский ЦСКА, однако в сентябре 2022 года приостановил контракт с российским клубом. Нападающий начал свою профессиональную карьеру в брестском «Динамо», откуда в начале 2020 года перешел в ЦСКА. В составе московской команды он провел 19 матчей и забил три гола. В дальнейшем игрок был отдан в аренду киевскому «Динамо», а затем продолжил карьеру за рубежом.