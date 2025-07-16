В Минсельхозе озвучили стоимость мяса сайгаков в Казахстане

Министерство сельского хозяйства Казахстана рекомендовало цену на мясо сайгаков в размере 1600 тенге за килограмм. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Informburo.kz.

Фото: YouTube

Килограмм сайгачьего мяса может обойтись в 1600 тенге — это почти вдвое дешевле говядины

Цена пока не окончательная.

В кулуарах заседания правительства глава Минсельхоза Айдарбек Сапаров отметил, что стоимость мясной продукции пока находится в стадии утверждения. Он уточнил, что сейчас в стране зарегистрированы 18 мясокомбинатов, и цена будет зависеть от логистики и других факторов.

«Посчитаем, по какой цене и как будут продавать — от логистики и всего зависит», — сказал Сапаров.

Сколько стоило мясо в прошлом году

Как уточнили в министерстве, цена в 1600 тенге за килограмм ранее уже применялась при реализации мяса сайгаков тушами во время регулируемого отстрела в 2023 году. Тогда мясо реализовывалось именно по такой цене.

Сравнение с другими видами мяса

Для понимания ценовой разницы:

говядина в Казахстане в среднем стоит 3095 тенге за килограмм;

мясо птицы — 1496 тенге;

в Астане конина оптом стоит 2500–2700 тенге за килограмм;

баранина — 3000–3100 тенге.

Таким образом, мясо сайгака потенциально станет одним из самых доступных видов мяса на рынке, уступая по цене лишь курятине, но превосходя её по пищевой ценности.

Почему приняли решение об отстреле сайгаков

В конце июня правительство объявило о решении приступить к регулированию популяции сайгаков. По официальным данным, численность этих животных в стране достигла 3,9 миллиона особей. Решение об отстреле принято на основе научных исследований, обращений фермеров и с учетом международной практики управления популяциями диких животных.

Где будут перерабатывать мясо сайгаков

Как сообщили в Минсельхозе, переработкой мяса займутся мясокомбинаты, расположенные в областях, где обитает основная популяция сайгаков. Речь идет о следующих регионах:

Западно-Казахстанская область,

Атырауская область,

Актюбинская область,

Костанайская область,

Акмолинская область,

Карагандинская область,

Павлодарская область.

Всего в ареале обитания сайгаков функционируют 25 мясокомбинатов, которые готовы обеспечить переработку мяса и его поставки на внутренний рынок.

Новый вид диетического мяса может появиться в магазинах

В Минсельхозе подчеркнули, что мясо сайгаков является не только доступным по цене, но и диетическим продуктом. В случае налаженной логистики и сбыта, оно может занять свою нишу на прилавках казахстанских магазинов.