Света нет, кондиционеры молчат: казахстанцы страдают от аномальной жары

На фоне продолжительной аномальной жары Шымкент столкнулся с перебоями в подаче электроэнергии. Как сообщает "31 канал, накануне вечером без света остались несколько микрорайонов города, сообщает Lada.kz.
Причиной отключений стала резкая нагрузка на городскую электросеть. По данным местных властей, потребление электроэнергии в Шымкенте за короткое время выросло с 350 до 459 мегаватт. Это вызвало перегрузку системы, в результате чего было принято решение остановить один из турбогенераторов на местной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) — в качестве меры предосторожности для предотвращения крупных аварий.
В акимате отметили, что текущий уровень обеспеченности мегаполиса электроэнергией составляет около 57%. Власти подчеркивают, что отключения — вынужденные и временные, однако не исключают продление ограничений в случае сохранения экстремальных температур.
Жителей города просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и временно сократить использование энергоемких приборов, особенно в вечерние часы, когда нагрузка на сеть достигает пиковых значений.
Похожая ситуация ранее возникла в Актау. В понедельник там без электроэнергии остались сразу десять микрорайонов. Жители массово жаловались в социальных сетях: при отсутствии кондиционеров находиться в помещениях становилось невыносимо.
Из-за перебоев с электроснабжением нарушилась работа светофоров, что привело к пробкам и увеличению количества дорожно-транспортных происшествий.
По словам представителей энергокомпаний, причиной перебоев стало не только аномальное тепло, но и изношенность городской электросети. На выявление и устранение аварийных участков уходит много времени, что затрудняет быстрое восстановление подачи электроэнергии.
Несмотря на сложную ситуацию, в Актау пока не планируют вводить временные ограничения, как это сделали в Шымкенте.
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