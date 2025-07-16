Света нет, кондиционеры молчат: казахстанцы страдают от аномальной жары

На фоне продолжительной аномальной жары Шымкент столкнулся с перебоями в подаче электроэнергии. Как сообщает " 31 канал , накануне вечером без света остались несколько микрорайонов города, сообщает Lada.kz.

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Резкий рост потребления

Причиной отключений стала резкая нагрузка на городскую электросеть. По данным местных властей, потребление электроэнергии в Шымкенте за короткое время выросло с 350 до 459 мегаватт. Это вызвало перегрузку системы, в результате чего было принято решение остановить один из турбогенераторов на местной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) — в качестве меры предосторожности для предотвращения крупных аварий.

Электрообеспечение ниже нормы

В акимате отметили, что текущий уровень обеспеченности мегаполиса электроэнергией составляет около 57%. Власти подчеркивают, что отключения — вынужденные и временные, однако не исключают продление ограничений в случае сохранения экстремальных температур.

Призыв к экономии

Жителей города просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и временно сократить использование энергоемких приборов, особенно в вечерние часы, когда нагрузка на сеть достигает пиковых значений.

Подобная ситуация — и в Актау

Похожая ситуация ранее возникла в Актау. В понедельник там без электроэнергии остались сразу десять микрорайонов. Жители массово жаловались в социальных сетях: при отсутствии кондиционеров находиться в помещениях становилось невыносимо.

Из-за перебоев с электроснабжением нарушилась работа светофоров, что привело к пробкам и увеличению количества дорожно-транспортных происшествий.

Энергетики винят жару и изношенную инфраструктуру

По словам представителей энергокомпаний, причиной перебоев стало не только аномальное тепло, но и изношенность городской электросети. На выявление и устранение аварийных участков уходит много времени, что затрудняет быстрое восстановление подачи электроэнергии.

Несмотря на сложную ситуацию, в Актау пока не планируют вводить временные ограничения, как это сделали в Шымкенте.