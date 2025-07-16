Россия построит АЭС в Казахстане на месте мегазаброшки

Госкорпорация «Росатом» построит первую атомную электростанцию (АЭС) в Казахстане на территории поселка Улькен в Алматинской области. Об этом сообщил российский политолог и эксперт по Казахстану Роман Юнеман в комментарии «Ленте.ру» , передает Lada.kz.

Фото: Санат Имангалиев / Sputnik / РИА Новости

Место для строительства выбрано не случайно

По его словам, выбор Улькена связан с несколькими ключевыми факторами: близостью к озеру Балхаш, что избавляет от необходимости строительства отдельного водохранилища для нужд АЭС, а также развитой транспортной инфраструктурой. Поселок расположен на трассе Екатеринбург — Алматы и рядом с крупной железнодорожной станцией, что значительно облегчает логистику.

Советская история Улькена

Поселок Улькен был основан в советские годы как часть масштабного проекта по строительству угольной электростанции. В середине 1980-х годов в регион были направлены тысячи специалистов и рабочих со всего СССР, преимущественно из России. Однако из-за экономического кризиса и последующего распада Советского Союза проект так и не был завершен.

«В те годы планировалось даже переименовать Улькен — что в переводе с казахского означает "большой" — в город Счастливый. Но этим планам не суждено было сбыться», — отметил Юнеман.

Русскоязычное население и новая волна рабочих

На сегодняшний день в Улькене в основном проживают русские пенсионеры с казахстанским гражданством — потомки тех, кто был переселен в поселок в советское время. По словам политолога, реализация проекта АЭС приведет к новой волне притока рабочей силы из России, что может положительно сказаться на социально-экономическом положении региона.

«История повторяется: как и почти 50 лет назад, сюда снова приедут тысячи российских специалистов. Это даст новый импульс для развития Улькена и повысит уровень жизни местных жителей», — считает эксперт.

«Росатом» признан лидером проекта

О планах по строительству АЭС в Казахстане с участием «Росатома» стало известно в середине июня. По итогам международного отбора российская компания была признана победителем благодаря наиболее оптимальному и экономически выгодному предложению. В конкурсе также участвовали компании из Китая и Франции, однако предложение российской стороны оказалось предпочтительным для казахстанских властей.