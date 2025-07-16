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16.07.2025, 08:04

Неожиданное начало осени: казахстанцы не выйдут на работу 1 сентября

Новости Казахстана 0 1 121

День Конституции Республики Казахстан ежегодно отмечается 30 августа. Эта дата символизирует принятие в 1995 году Основного закона страны, который закрепил ключевые принципы государственного устройства, прав и свобод граждан. Праздник имеет статус государственного и сопровождается официальными выходными, сообщает Lada.kz со ссылкой на uchet.kz.

 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Как отдыхают казахстанцы в 2025 году

В 2025 году День Конституции приходится на субботу. Согласно закону «О праздниках», если официальный праздничный день выпадает на выходной, он переносится на следующий рабочий день. В данном случае, выходной будет перенесён на понедельник — 1 сентября. Таким образом, у большинства казахстанцев появится возможность насладиться дополнительным длинным уик-эндом.

Для тех, кто работает по пятидневке

Граждане, работающие по стандартной пятидневной рабочей неделе, смогут отдохнуть три дня подряд — с 30 августа (суббота) по 1 сентября (понедельник). В августе при таком графике в общей сложности получится 10 выходных дней, что дает отличную возможность для коротких путешествий, отдыха с семьей или участия в праздничных мероприятиях.

Выходные дни для пятидневной недели:

  • 30 августа (суббота)

  • 31 августа (воскресенье)

  • 1 сентября (понедельник, перенесённый выходной)

Для тех, кто работает по шестидневке

У казахстанцев с шестидневным графиком работы также будет возможность немного передохнуть. Для них праздничным выходным днем станет непосредственно 30 августа — суббота. Воскресенье, 31 августа, также останется выходным, а уже в понедельник, 1 сентября, нужно будет выйти на работу.

Выходные дни для шестидневной недели:

  • 30 августа (суббота)

  • 31 августа (воскресенье)

Таким образом, в августе у работников с шестидневной неделей будет всего шесть выходных.

Как использовать дополнительный отдых

Последние дни лета — отличное время для коротких поездок, отдыха на природе или встреч с близкими. Благодаря дополнительному выходному, у казахстанцев появится еще одна возможность полноценно завершить лето, восстановить силы и провести время вне работы.

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