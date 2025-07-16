Голодная статистика - менее 30 тысяч в месяц: как выживают сотни тысяч казахстанцев

Более 920 тысяч казахстанцев оказались за чертой бедности — их доходы не достигают уровня прожиточного минимума. Особенно тяжелая ситуация наблюдается в Туркестанской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: yk.kz

Почти миллион казахстанцев бедствуют

По данным Бюро национальной статистики, в первом квартале 2025 года 924,3 тысячи граждан Казахстана жили на доходы ниже прожиточного минимума, который составляет 52,5 тыс. тенге в месяц. Это 4,5% от общего числа жителей страны. Несмотря на высокую цифру, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года число таких граждан немного сократилось — на 0,4%.

Бедность растет в городах и сокращается в селах

Интересно, что уровень бедности в городах вырос — сейчас он затрагивает 435,1 тыс. человек, что на 2,2% больше, чем годом ранее. В то же время в сельской местности наблюдается снижение — 489,2 тыс. человек, то есть на 2,6% меньше.

Туркестанская область — лидер по бедности

Наиболее сложная ситуация остается в Туркестанской области. Здесь за чертой бедности живет 175,3 тыс. человек, что составляет 8,1% от всего населения региона. За год этот показатель вырос на 3,7%.

Также в числе регионов с высоким уровнем бедности:

Абайская область — 43,7 тыс. человек (7,3%, +3,1%)

Жетісуская область — 48 тыс. человек (6,9%, −2,8%)

Где бедных меньше всего

Самые низкие показатели бедности зафиксированы в столице:

Астана — 33 тыс. человек (2,1%), при этом уровень бедности снизился на 4,9%.

Чуть выше — в других регионах:

Карагандинская область — 29,3 тыс. человек (2,6%, +5,4%)

Атырауская область — 23,3 тыс. человек (3,3%, +29,4%)

Кто входит в число бедных: размер семей

Бюро статистики также раскрыло структуру бедных домохозяйств:

Семьи из пяти и более человек — 788,1 тыс. человек (−1%)

Семьи из четырех человек — 86,5 тыс. человек (+13,6%)

Семьи из трех человек — 40,4 тыс. человек (+2,5%)

Семьи из двух человек — 7 тыс. человек (−в 2,1 раза)

Одинокие — 2,4 тыс. человек (+в 1,7 раза)

Эти данные показывают, что подавляющее большинство бедных — это многодетные семьи.

Менее 30 тысяч в месяц: крайняя форма бедности

Отдельно ведомство выделяет 16,5 тыс. человек, чьи доходы даже не покрывают стоимость минимального продовольственного набора — менее 28,9 тыс. тенге в месяц. За год таких казахстанцев стало больше на 7,7%.

Вывод

Несмотря на небольшое снижение общей доли бедного населения, социальное расслоение сохраняется. Особую тревогу вызывают темпы роста бедности в отдельных регионах и увеличение числа граждан, живущих на сумму, не позволяющую покрыть даже базовые потребности.