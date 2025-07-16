Новое распределение жилья в Казахстане: что нужно знать

Рынок жилья Казахстана демонстрирует рост по всем направлениям — от строительства до цифровизации, а новые реформы делают процесс получения жилья более прозрачным и удобным для граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Фото: irk.sibdom.ru

Активный рост сделок на рынке недвижимости

С начала 2025 года в Казахстане заметно оживился рынок купли-продажи жилья. Только за май было оформлено почти 34 тысячи сделок — на 9,4% больше, чем в мае прошлого года. За период январь–май общее количество сделок достигло 158,5 тысячи, что превышает аналогичный показатель 2024 года на 5%.

Новое строительство выходит на рекордные объемы

С января по май 2025 года в стране было введено в эксплуатацию 6 миллионов квадратных метров жилья — это на 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2024 году по итогам года был зафиксирован абсолютный рекорд — 19 миллионов квадратных метров нового жилья, что на 8,1% выше, чем годом ранее.

Этот рост крайне важен, учитывая острую потребность в жилье: около 5% казахстанцев из семей с пятью и более членами продолжают жить в однокомнатных квартирах.

Передача полномочий и запуск «Центра обеспечения жилищем»

Ключевым событием в сфере жилищной политики стало создание «Центра обеспечения жилищем», с передачей полномочий по распределению жилья от акиматов в Отбасы банк. Эта мера позволила:

упростить процедуру распределения жилья,

обеспечить прозрачность процессов,

внедрить систему «одного окна» ,

устранить случаи несправедливого предоставления жилья.

С 24 мая 2025 года все операции с жильём осуществляются через единую информационную систему, что делает процесс централизованным и удобным для граждан.

Новый цифровой портал: как он работает

Информационная система Центра размещена на портале orken.otbasybank.kz. Через неё можно подать заявление на получение жилья. Для этого необходимо:

быть совершеннолетним гражданином РК,

не иметь собственного жилья в течение последних 5 лет , включая членов семьи,

зарегистрировать свой номер телефона в базе мобильных граждан для подтверждения по SMS от 1414.

Отбасы банк получает данные из 14 государственных баз, что позволяет автоматически формировать профиль заявителя и предлагать подходящие меры господдержки.

Кому в первую очередь помогут с жильём

В текущий момент на учете по старой очереди (через kezekte.kz) числятся более 600 тысяч человек. После запуска новой системы добавилось ещё 273 тысячи заявителей (по данным на 11 июля 2025 года).

Распределение жилья будет происходить следующим образом:

70% социального жилья — приоритетным категориям (ветеранам, вдовам, многодетным семьям и другим),

30% — госслужащим, военным, бюджетникам, кандасам, гражданам с тяжёлыми заболеваниями.

Главный принцип — дата постановки в очередь: чем раньше заявка, тем быстрее будет предоставлена помощь.

Казахстан — в числе мировых лидеров по цифровым услугам

Внедрение цифровых решений, таких как Центр обеспечения жилищем, укрепляет позиции Казахстана на международной арене. Согласно рейтингу ООН по индексу развития онлайн-услуг, РК входит в топ-10 стран мира.

Особо отмечены:

Институциональная структура — высший индекс (1,0), на уровне США, Японии, Канады и Южной Кореи,

Доступность услуг — третье место в мире, с индексом 0,9879 (мировое среднее — 0,5606).

Эти показатели обеспечили Казахстану 24-е место в глобальном рейтинге развития электронного правительства.

Итог: жильё в Казахстане становится доступнее и ближе

Рост строительства, активность на рынке недвижимости и цифровизация распределения жилья — всё это говорит о системных переменах в жилищной политике страны. Казахстан делает ставку на прозрачные, удобные и современные механизмы, позволяющие миллионам граждан реально рассчитывать на улучшение жилищных условий.