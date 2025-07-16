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16.07.2025, 12:03

Синоптики предупредили о резком похолодании в Казахстане

Новости Казахстана 0 862

По информации РГП «Казгидромет», в ближайшие три дня в Казахстане ожидается серьезное ухудшение погодных условий. Причиной тому — активные атмосферные фронты, которые охватят большую часть страны, сообщает Lada.kz. 

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Прогноз на 17–19 июля: фронты принесут непогоду

  • 17 июля дожди с грозами пройдут на западе страны.

  • 18 июля непогода сместится на северо-запад, а также начнет затрагивать центр.

  • 19 июля осадки с грозами, шквалистым ветром и возможным градом накроют север и центр Казахстана.

В некоторых районах прогнозируются сильные ливни. Кроме того, по республике ожидается усиление ветра, что увеличивает риски чрезвычайных ситуаций.

Аномальная жара на юге и западе

Параллельно с дождями в ряде регионов сохранится экстремально высокая температура воздуха. На юге и западе Казахстана в предстоящие дни возможна настоящая жара:

  • На западе и юго-западе температура поднимется до +41…+44°C.

  • На юго-востоке — до +42…+43°C.

  • 17 июля в северо-западных регионах и 18 июля в центре страны столбики термометров достигнут +40°C.

  • 18–19 июля на юге республики ожидается пик жары — до +45…+46°C.

Такая высокая температура считается аномальной и может представлять угрозу для здоровья людей, особенно пожилых и детей.

Похолодание на севере

Несмотря на экстремальную жару в южных регионах, на севере страны ближе к концу недели ожидается резкое понижение температуры. По данным синоптиков:

  • Ночью столбики термометров опустятся до +8…+18°C.

  • Днём температура будет варьироваться от +17 до +25°C.

Такой перепад температур может повлиять на самочувствие граждан и требует внимания со стороны аграриев и коммунальных служб.

Июль останется нестабильным

Ранее Казгидромет уже сообщал, что в июле 2025 года в Казахстане установится неустойчивая погода. В различных регионах страны синоптики прогнозируют:

  • периодические дожди и ливни,

  • грозовую активность,

  • выпадение града,

  • шквалы и резкие перепады температур.

Метеорологи призывают граждан быть внимательными, следить за прогнозами и соблюдать меры предосторожности при резких изменениях погодных условий.

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