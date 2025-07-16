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16.07.2025, 12:26

В Казахстане начнут отслеживать доходы таксистов, курьеров и граждан после крупных покупок

Новости Казахстана 0 2 136

Подписанные поправки к Налоговому кодексу ужесточают контроль за доходами физических лиц, особенно тех, кто работает через онлайн-платформы, сообщает Lada.kz. 

Фото: bfm.ru
Фото: bfm.ru

Обязательная отчетность от платформ и офлайн-оплат

Президент Казахстана подписал поправки в Налоговый кодекс, согласно которым операторы интернет-платформ — такие как сервисы заказа такси или доставки — теперь обязаны передавать в налоговые органы сведения о своих исполнителях, если оплата за услуги происходит офлайн.

Независимо от того, получает ли платформа деньги напрямую или просто соединяет клиента с исполнителем, данные о заказах должны направляться налоговикам. Это означает, что даже в случае расчета наличными, налоговая служба будет иметь доступ к информации о заработках водителей и курьеров.

Банки начнут раскрывать сведения о крупных сделках

Новые правила также касаются финансовых операций граждан. Банки теперь обязаны по запросу налоговых органов предоставлять информацию о движении средств на счетах физлиц, если зафиксирована крупная финансовая операция — на сумму, превышающую 20 000 месячных расчетных показателей (МРП), что эквивалентно 78 640 000 тенге в 2025 году.

Если гражданин совершает такую сделку, он обязан будет подать декларацию о доходах, подтвердив легальность происхождения средств.

Кому теперь нужно будет подавать декларации

В рамках новых налоговых норм также утвержден перечень категорий граждан, обязанных сдавать "входную" декларацию об активах и обязательствах (форма 250), а также декларацию о доходах и имуществе (форма 270). В список входят:

  • Владельцы имущества за пределами Казахстана;

  • Обладатели ценных бумаг;

  • Другие категории, подпадающие под определение "субъекты декларирования".

Таким образом, круг лиц, обязанных отчитываться перед налоговой службой, значительно расширяется.

Закон имеет обратную силу

Особо важно, что поправки имеют ретроспективный характер: они вступают в силу с 1 января 2025 года. Это означает, что налоговые органы могут запросить данные о сделках и доходах, совершенных ранее в этом году, до официальной публикации закона.

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