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16.07.2025, 13:25

Не раскрылся парашют — курсант Сил воздушной обороны погиб в Актобе

Новости Казахстана 0 972

15 июля 2025 года в Актобе во время плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом произошла трагедия — погиб курсант Военного института Сил воздушной обороны. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ведомства, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Диапаазон".

© Sputnik/Ертай Сарбасов
© Sputnik/Ертай Сарбасов

Причина — нераскрывшийся парашют

По предварительным данным, во время прыжка у курсанта не раскрылся парашют. Полученные при падении травмы оказались несовместимыми с жизнью — спасти военнослужащего не удалось.

Возбуждено уголовное дело

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование для установления точных причин и обстоятельств случившегося.

Соболезнования от командования

Командование Сил воздушной обороны выразило искренние соболезнования семье и близким погибшего курсанта. В ведомстве подчеркнули, что родным будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
О запасном парашюте ни слова.
16.07.2025, 10:06
Галина63
Галина63
А как же запасной парашют? Его не было? В п. 60 Правил по парашютной подготовке в Вооруженных силах РК сказано "Во всех случаях полного или частичного отказа основного парашюта при невозможности устранения причин отказа применяется запасной парашют."
16.07.2025, 09:09
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