Не раскрылся парашют — курсант Сил воздушной обороны погиб в Актобе

15 июля 2025 года в Актобе во время плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом произошла трагедия — погиб курсант Военного института Сил воздушной обороны. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ведомства, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Диапаазон".

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Причина — нераскрывшийся парашют

По предварительным данным, во время прыжка у курсанта не раскрылся парашют. Полученные при падении травмы оказались несовместимыми с жизнью — спасти военнослужащего не удалось.

Возбуждено уголовное дело

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование для установления точных причин и обстоятельств случившегося.

Соболезнования от командования

Командование Сил воздушной обороны выразило искренние соболезнования семье и близким погибшего курсанта. В ведомстве подчеркнули, что родным будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.