За что водителей в Казахстане будут лишать прав на 9 месяцев — введено новое наказание

Министерство внутренних дел Казахстана анонсировало введение нового административного штрафа, который будет применяться к водителям, нарушающим правила скоростного режима. Речь идет о превышении средней скорости — новой системе контроля, внедренной на пригородных автотрассах, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.
Минимальный штраф составит более 157 тысяч тенге и будет расти с увеличением МРП. Также ужесточено наказание за выезд на встречную полосу.
Согласно пояснению председателя Комитета административной полиции МВД РК Кайсара Султанбаева, за превышение средней скорости на 60 км/ч и более водителю будет назначен штраф в размере 40 МРП, что эквивалентно чуть более 157 тысяч тенге на 2025 год. При этом сумма штрафа будет увеличиваться ежегодно в зависимости от роста месячного расчетного показателя (МРП).
«На пригородных трассах, где действует система фиксации средней скорости, уже зарегистрировано около 15 тысяч подобных нарушений», — сообщил Султанбаев.
Еще одно значимое изменение в законодательстве касается выезда на встречную полосу. МВД пересмотрело действующие санкции, ужесточив наказание за нарушения, связанные с созданием аварийных ситуаций.
Ранее за выезд на встречную полосу водителя могли лишить прав на 6 месяцев.
Если этот маневр приводил к дорожно-транспортному происшествию, то предусматривался штраф в 20 МРП или аналогичное лишение прав на полгода.
Теперь правила изменены:
«В целях повышения ответственности и соразмерности наказания, за выезд на встречную полосу, повлекший ДТП, водитель будет лишаться прав уже на 9 месяцев», — подчеркнул Кайсар Султанбаев.
Введение штрафа за превышение именно средней скорости, а не моментальной, означает, что теперь система будет отслеживать скорость автомобиля между двумя камерами на определенном участке дороги. Это исключает возможность «тормозить» перед камерами и снова набирать скорость — подобное поведение будет фиксироваться системой и квалифицироваться как нарушение.
Также водителям стоит учитывать, что любое пересечение сплошной линии, ведущее на встречную полосу, особенно при обгоне, может повлечь за собой не только административную ответственность, но и более суровое наказание в случае ДТП.
Вывод:
Власти ужесточают подход к нарушителям правил дорожного движения, делая акцент на предотвращение аварий и дисциплину на дорогах. Новый штраф и корректировка наказания за выезд на «встречку» призваны снизить число ДТП и повысить общую безопасность на дорогах Казахстана.
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