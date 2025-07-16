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16.07.2025, 14:29

За что водителей в Казахстане будут лишать прав на 9 месяцев — введено новое наказание

Новости Казахстана 0 7 083

Министерство внутренних дел Казахстана анонсировало введение нового административного штрафа, который будет применяться к водителям, нарушающим правила скоростного режима. Речь идет о превышении средней скорости — новой системе контроля, внедренной на пригородных автотрассах, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Минимальный штраф составит более 157 тысяч тенге и будет расти с увеличением МРП. Также ужесточено наказание за выезд на встречную полосу.

Новый штраф за превышение средней скорости

Согласно пояснению председателя Комитета административной полиции МВД РК Кайсара Султанбаева, за превышение средней скорости на 60 км/ч и более водителю будет назначен штраф в размере 40 МРП, что эквивалентно чуть более 157 тысяч тенге на 2025 год. При этом сумма штрафа будет увеличиваться ежегодно в зависимости от роста месячного расчетного показателя (МРП).

«На пригородных трассах, где действует система фиксации средней скорости, уже зарегистрировано около 15 тысяч подобных нарушений», — сообщил Султанбаев.

Ужесточение наказания за выезд на встречную полосу

Еще одно значимое изменение в законодательстве касается выезда на встречную полосу. МВД пересмотрело действующие санкции, ужесточив наказание за нарушения, связанные с созданием аварийных ситуаций.

  • Ранее за выезд на встречную полосу водителя могли лишить прав на 6 месяцев.

  • Если этот маневр приводил к дорожно-транспортному происшествию, то предусматривался штраф в 20 МРП или аналогичное лишение прав на полгода.

Теперь правила изменены:

«В целях повышения ответственности и соразмерности наказания, за выезд на встречную полосу, повлекший ДТП, водитель будет лишаться прав уже на 9 месяцев», — подчеркнул Кайсар Султанбаев.

Контроль ужесточается — на что обратить внимание водителям

Введение штрафа за превышение именно средней скорости, а не моментальной, означает, что теперь система будет отслеживать скорость автомобиля между двумя камерами на определенном участке дороги. Это исключает возможность «тормозить» перед камерами и снова набирать скорость — подобное поведение будет фиксироваться системой и квалифицироваться как нарушение.

Также водителям стоит учитывать, что любое пересечение сплошной линии, ведущее на встречную полосу, особенно при обгоне, может повлечь за собой не только административную ответственность, но и более суровое наказание в случае ДТП.

Вывод:
Власти ужесточают подход к нарушителям правил дорожного движения, делая акцент на предотвращение аварий и дисциплину на дорогах. Новый штраф и корректировка наказания за выезд на «встречку» призваны снизить число ДТП и повысить общую безопасность на дорогах Казахстана.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Штрафстан поворачивается пятой точкой к народу..
16.07.2025, 10:04
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