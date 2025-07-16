Отказ от России: сможет ли Казахстан самостоятельно построить три теплоэлектростанции?

Казахстан готов реализовать масштабный проект по строительству трех теплоэлектроцентралей без привлечения российских подрядчиков. Эксперты считают, что страна располагает необходимыми ресурсами и инструментами для самостоятельного выполнения задачи, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что строительство новых ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске будет реализовано без участия российских партнеров. Это заявление подтверждает курс на энергетическую самостоятельность страны.
По мнению Жакыпа Хайрушева, главы общественного совета при Минэнерго, вероятность отказа России от участия в проектах высока, в том числе из-за отсутствия подтвержденного финансирования. Казахстан, по его словам, уже начал реализовывать первый объект в Кокшетау своими силами.
Хайрушев подчеркнул, что у Казахстана есть как проектные, так и институциональные ресурсы для выполнения этих задач. Все три станции могут быть построены на рыночных условиях с привлечением квазигосударственных компаний и использованием заемных и собственных средств.
Механизмы возврата инвестиций включают:
регулируемый тариф,
долгосрочные контракты на поставку мощности и тепла,
инвестиционные тарифы,
нестандартные финансовые схемы.
Эксперт указал на возможность применения нестандартных инструментов финансирования, среди которых:
выпуск "зеленых" или переходных облигаций через МФЦА;
лизинг оборудования с оплатой через тариф;
создание фонда прямых инвестиций с участием Нацфонда, ЕНПФ и других институциональных инвесторов.
Хайрушев напомнил, что технико-экономические обоснования ТЭЦ были разработаны еще в 2021–2022 годах. Однако время было упущено, и рост цен на стройматериалы, логистику и оборудование изменил финансовую модель проектов. Если бы работы начались своевременно, хотя бы один объект был бы уже близок к завершению.
На данный момент Казахстан по-прежнему импортирует электроэнергию из России, особенно в часы пиковых нагрузок — объемы доходят до 2 ГВт. Однако, по словам эксперта, у страны есть четкое понимание своих целей в энергетике.
Главный вопрос теперь — не в целесообразности строительства ТЭЦ, а в том, насколько быстро и эффективно они будут реализованы.
Ориентировочная стоимость строительства трех ТЭЦ составляет:
Кокшетау — 347 млрд тенге,
Семей — 420 млрд тенге,
Усть-Каменогорск — 490 млрд тенге.
Их основная задача — не столько обеспечение электроэнергией, сколько устойчивое теплоснабжение в быстрорастущих городах, где износ существующих источников тепла становится критическим фактором.
Возведение новых ТЭЦ окажет влияние на тарифную нагрузку, но степень воздействия будет зависеть от выбранной схемы финансирования и источников возврата вложений. Если проекты реализует квазигосударственная структура, вложения, скорее всего, будут возвращаться через тариф на тепло.
Хайрушев отметил важность прозрачности, справедливого ценообразования и возможной социальной поддержки для уязвимых категорий населения и малого бизнеса.
Новые станции будут не только экономичнее, но и экологичнее старых теплоисточников. Это снизит аварийность, увеличит эффективность систем и поможет стабилизировать расходы на их обслуживание в долгосрочной перспективе.
Вывод:
Казахстан готов взять на себя полную ответственность за строительство трех ТЭЦ, демонстрируя стремление к энергетической независимости. Власти делают ставку на внутренние ресурсы и новые финансовые инструменты, а успешная реализация проектов может стать прецедентом для устойчивого развития всей энергетической инфраструктуры страны.
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