Отказ от России: сможет ли Казахстан самостоятельно построить три теплоэлектростанции?

Казахстан готов реализовать масштабный проект по строительству трех теплоэлектроцентралей без привлечения российских подрядчиков. Эксперты считают, что страна располагает необходимыми ресурсами и инструментами для самостоятельного выполнения задачи, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

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Казахстан делает ставку на независимость

Премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что строительство новых ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске будет реализовано без участия российских партнеров. Это заявление подтверждает курс на энергетическую самостоятельность страны.

По мнению Жакыпа Хайрушева, главы общественного совета при Минэнерго, вероятность отказа России от участия в проектах высока, в том числе из-за отсутствия подтвержденного финансирования. Казахстан, по его словам, уже начал реализовывать первый объект в Кокшетау своими силами.

Внутренние ресурсы и новые подходы

Хайрушев подчеркнул, что у Казахстана есть как проектные, так и институциональные ресурсы для выполнения этих задач. Все три станции могут быть построены на рыночных условиях с привлечением квазигосударственных компаний и использованием заемных и собственных средств.

Механизмы возврата инвестиций включают:

регулируемый тариф,

долгосрочные контракты на поставку мощности и тепла,

инвестиционные тарифы,

нестандартные финансовые схемы.

Альтернативные источники финансирования

Эксперт указал на возможность применения нестандартных инструментов финансирования, среди которых:

выпуск "зеленых" или переходных облигаций через МФЦА;

лизинг оборудования с оплатой через тариф;

создание фонда прямых инвестиций с участием Нацфонда, ЕНПФ и других институциональных инвесторов.

Почему проекты затягиваются

Хайрушев напомнил, что технико-экономические обоснования ТЭЦ были разработаны еще в 2021–2022 годах. Однако время было упущено, и рост цен на стройматериалы, логистику и оборудование изменил финансовую модель проектов. Если бы работы начались своевременно, хотя бы один объект был бы уже близок к завершению.

Импорт сохраняется, но стратегия ясна

На данный момент Казахстан по-прежнему импортирует электроэнергию из России, особенно в часы пиковых нагрузок — объемы доходят до 2 ГВт. Однако, по словам эксперта, у страны есть четкое понимание своих целей в энергетике.

Главный вопрос теперь — не в целесообразности строительства ТЭЦ, а в том, насколько быстро и эффективно они будут реализованы.

Оценка стоимости и назначение проектов

Ориентировочная стоимость строительства трех ТЭЦ составляет:

Кокшетау — 347 млрд тенге,

Семей — 420 млрд тенге,

Усть-Каменогорск — 490 млрд тенге.

Их основная задача — не столько обеспечение электроэнергией, сколько устойчивое теплоснабжение в быстрорастущих городах, где износ существующих источников тепла становится критическим фактором.

Как это отразится на тарифах

Возведение новых ТЭЦ окажет влияние на тарифную нагрузку, но степень воздействия будет зависеть от выбранной схемы финансирования и источников возврата вложений. Если проекты реализует квазигосударственная структура, вложения, скорее всего, будут возвращаться через тариф на тепло.

Хайрушев отметил важность прозрачности, справедливого ценообразования и возможной социальной поддержки для уязвимых категорий населения и малого бизнеса.

Энергоэффективность и экология

Новые станции будут не только экономичнее, но и экологичнее старых теплоисточников. Это снизит аварийность, увеличит эффективность систем и поможет стабилизировать расходы на их обслуживание в долгосрочной перспективе.

Вывод:

Казахстан готов взять на себя полную ответственность за строительство трех ТЭЦ, демонстрируя стремление к энергетической независимости. Власти делают ставку на внутренние ресурсы и новые финансовые инструменты, а успешная реализация проектов может стать прецедентом для устойчивого развития всей энергетической инфраструктуры страны.