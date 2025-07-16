18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
526.5
611.64
6.72
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.07.2025, 15:26

Отказ от России: сможет ли Казахстан самостоятельно построить три теплоэлектростанции?

Новости Казахстана 0 756

Казахстан готов реализовать масштабный проект по строительству трех теплоэлектроцентралей без привлечения российских подрядчиков. Эксперты считают, что страна располагает необходимыми ресурсами и инструментами для самостоятельного выполнения задачи, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

© Sputnik / Владислав Воднев
© Sputnik / Владислав Воднев

Казахстан делает ставку на независимость

Премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что строительство новых ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске будет реализовано без участия российских партнеров. Это заявление подтверждает курс на энергетическую самостоятельность страны.

По мнению Жакыпа Хайрушева, главы общественного совета при Минэнерго, вероятность отказа России от участия в проектах высока, в том числе из-за отсутствия подтвержденного финансирования. Казахстан, по его словам, уже начал реализовывать первый объект в Кокшетау своими силами.

Внутренние ресурсы и новые подходы

Хайрушев подчеркнул, что у Казахстана есть как проектные, так и институциональные ресурсы для выполнения этих задач. Все три станции могут быть построены на рыночных условиях с привлечением квазигосударственных компаний и использованием заемных и собственных средств.

Механизмы возврата инвестиций включают:

  • регулируемый тариф,

  • долгосрочные контракты на поставку мощности и тепла,

  • инвестиционные тарифы,

  • нестандартные финансовые схемы.

Альтернативные источники финансирования

Эксперт указал на возможность применения нестандартных инструментов финансирования, среди которых:

  • выпуск "зеленых" или переходных облигаций через МФЦА;

  • лизинг оборудования с оплатой через тариф;

  • создание фонда прямых инвестиций с участием Нацфонда, ЕНПФ и других институциональных инвесторов.

Почему проекты затягиваются

Хайрушев напомнил, что технико-экономические обоснования ТЭЦ были разработаны еще в 2021–2022 годах. Однако время было упущено, и рост цен на стройматериалы, логистику и оборудование изменил финансовую модель проектов. Если бы работы начались своевременно, хотя бы один объект был бы уже близок к завершению.

Импорт сохраняется, но стратегия ясна

На данный момент Казахстан по-прежнему импортирует электроэнергию из России, особенно в часы пиковых нагрузок — объемы доходят до 2 ГВт. Однако, по словам эксперта, у страны есть четкое понимание своих целей в энергетике.

Главный вопрос теперь — не в целесообразности строительства ТЭЦ, а в том, насколько быстро и эффективно они будут реализованы.

Оценка стоимости и назначение проектов

Ориентировочная стоимость строительства трех ТЭЦ составляет:

  • Кокшетау — 347 млрд тенге,

  • Семей — 420 млрд тенге,

  • Усть-Каменогорск — 490 млрд тенге.

Их основная задача — не столько обеспечение электроэнергией, сколько устойчивое теплоснабжение в быстрорастущих городах, где износ существующих источников тепла становится критическим фактором.

Как это отразится на тарифах

Возведение новых ТЭЦ окажет влияние на тарифную нагрузку, но степень воздействия будет зависеть от выбранной схемы финансирования и источников возврата вложений. Если проекты реализует квазигосударственная структура, вложения, скорее всего, будут возвращаться через тариф на тепло.

Хайрушев отметил важность прозрачности, справедливого ценообразования и возможной социальной поддержки для уязвимых категорий населения и малого бизнеса.

Энергоэффективность и экология

Новые станции будут не только экономичнее, но и экологичнее старых теплоисточников. Это снизит аварийность, увеличит эффективность систем и поможет стабилизировать расходы на их обслуживание в долгосрочной перспективе.

Вывод:
Казахстан готов взять на себя полную ответственность за строительство трех ТЭЦ, демонстрируя стремление к энергетической независимости. Власти делают ставку на внутренние ресурсы и новые финансовые инструменты, а успешная реализация проектов может стать прецедентом для устойчивого развития всей энергетической инфраструктуры страны.

7
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Своих спецов хватает. В Алма Ате есть энергетический институт который не один десяток лет выпускает хороших электро и теплоэнергетиков
16.07.2025, 13:26
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0
Казахстанец украл 39 млн тенге из терминалов, оставаясь незамеченнымНовости Казахстана
01.07.2025, 06:45 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…