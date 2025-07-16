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16.07.2025, 16:14

Ответственность за сталкинг, запрет на вейпы и наказание за кражу невест: Токаев подписал новый закон

Новости Казахстана 0 546

Президент Казахстана утвердил закон, который вводит новые меры ответственности за преследование, дропперство и распространение вейпов, а также усиливает защиту прав граждан в уголовном процессе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Обновление кодексов: что предусматривает новый закон

Документ затрагивает сразу несколько ключевых нормативных актов: Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы, Кодекс «О браке (супружестве) и семье», а также законы «Об оперативно-розыскной деятельности», «О платежах и платежных системах» и другие.

Поправки сгруппированы в четыре основных блока, каждый из которых направлен на решение актуальных правовых и социальных вопросов.

1. Обеспечение стабильности уголовного законодательства

Первый блок направлен на системное укрепление и упрощение правоприменительной практики. Он предусматривает устранение избыточности и дублирования в нормах, а также упорядочивание отдельных положений, чтобы сделать уголовное право более понятным и устойчивым.

2. Новые преступления и усиление ответственности

Второй блок — самый резонансный. Он вводит и конкретизирует ответственность за целый ряд новых правонарушений:

  • Сталкинг. Теперь в Уголовном кодексе появится статья за незаконное преследование. Речь идет о действиях, направленных на установление контакта или слежку за человеком вопреки его воле, без применения насилия, но при этом причиняющих значительный вред. За такие деяния предусмотрен арест.

  • Вейпы. Законом вводится наказание за ввоз, хранение и распространение электронных сигарет и жидкостей к ним с целью продажи. Это решение принято в рамках борьбы с вредными привычками среди молодежи.

  • Дропперство. Ответственность вводится и за предоставление или использование счетов и карт для обналичивания преступных доходов — так называемое дропперство. Это важный шаг в борьбе с финансовыми мошенничествами.

  • Кража невест. В законодательстве уточняется и усиливается наказание за похищение женщины с целью принуждения к браку. Этот шаг направлен на защиту прав женщин и борьбу с пережитками традиций, нарушающими личную свободу.

3. Больше прав у участников уголовного процесса

Третий блок поправок касается оптимизации уголовного судопроизводства. Он направлен на повышение состязательности сторон, усиление процессуальных гарантий и защиту прав граждан в рамках уголовных дел.

В частности, предусматривается совершенствование механизмов взаимодействия между следствием, прокуратурой и защитой, чтобы обеспечить баланс интересов и справедливое рассмотрение дел.

4. Реформа уголовно-исполнительной системы

Четвертый блок изменений касается Уголовно-исполнительного кодекса. Поправки направлены на улучшение условий исполнения наказаний, гуманизацию отдельных норм, а также повышение эффективности работы учреждений, занимающихся исполнением приговоров.

Закон опубликован и вступает в силу

Текст нового закона будет официально опубликован в республиканских СМИ. После публикации положения вступят в силу в установленные сроки.

Таким образом, Казахстан делает очередной шаг в сторону более современной и справедливой правовой системы, учитывающей как международные стандарты, так и внутренние вызовы.

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