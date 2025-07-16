Ответственность за сталкинг, запрет на вейпы и наказание за кражу невест: Токаев подписал новый закон

Президент Казахстана утвердил закон, который вводит новые меры ответственности за преследование, дропперство и распространение вейпов, а также усиливает защиту прав граждан в уголовном процессе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Фото: Акорда

Обновление кодексов: что предусматривает новый закон

Документ затрагивает сразу несколько ключевых нормативных актов: Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы, Кодекс «О браке (супружестве) и семье», а также законы «Об оперативно-розыскной деятельности», «О платежах и платежных системах» и другие.

Поправки сгруппированы в четыре основных блока, каждый из которых направлен на решение актуальных правовых и социальных вопросов.

1. Обеспечение стабильности уголовного законодательства

Первый блок направлен на системное укрепление и упрощение правоприменительной практики. Он предусматривает устранение избыточности и дублирования в нормах, а также упорядочивание отдельных положений, чтобы сделать уголовное право более понятным и устойчивым.

2. Новые преступления и усиление ответственности

Второй блок — самый резонансный. Он вводит и конкретизирует ответственность за целый ряд новых правонарушений:

Сталкинг. Теперь в Уголовном кодексе появится статья за незаконное преследование. Речь идет о действиях, направленных на установление контакта или слежку за человеком вопреки его воле, без применения насилия, но при этом причиняющих значительный вред. За такие деяния предусмотрен арест.

Вейпы. Законом вводится наказание за ввоз, хранение и распространение электронных сигарет и жидкостей к ним с целью продажи. Это решение принято в рамках борьбы с вредными привычками среди молодежи.

Дропперство. Ответственность вводится и за предоставление или использование счетов и карт для обналичивания преступных доходов — так называемое дропперство. Это важный шаг в борьбе с финансовыми мошенничествами.

Кража невест. В законодательстве уточняется и усиливается наказание за похищение женщины с целью принуждения к браку. Этот шаг направлен на защиту прав женщин и борьбу с пережитками традиций, нарушающими личную свободу.

3. Больше прав у участников уголовного процесса

Третий блок поправок касается оптимизации уголовного судопроизводства. Он направлен на повышение состязательности сторон, усиление процессуальных гарантий и защиту прав граждан в рамках уголовных дел.

В частности, предусматривается совершенствование механизмов взаимодействия между следствием, прокуратурой и защитой, чтобы обеспечить баланс интересов и справедливое рассмотрение дел.

4. Реформа уголовно-исполнительной системы

Четвертый блок изменений касается Уголовно-исполнительного кодекса. Поправки направлены на улучшение условий исполнения наказаний, гуманизацию отдельных норм, а также повышение эффективности работы учреждений, занимающихся исполнением приговоров.

Закон опубликован и вступает в силу

Текст нового закона будет официально опубликован в республиканских СМИ. После публикации положения вступят в силу в установленные сроки.

Таким образом, Казахстан делает очередной шаг в сторону более современной и справедливой правовой системы, учитывающей как международные стандарты, так и внутренние вызовы.