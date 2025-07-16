Переводы казахстанцев будут приостанавливать по новым правилам на срок до пяти дней

С 1 января 2026 года в Казахстане вступают в силу новые правила, касающиеся мобильных переводов. Банки и финтех-компании получат расширенные полномочия по блокировке подозрительных транзакций. Такие меры закреплены в обновленном законе «О платежах и платежных системах», сообщает Lada.kz.
Согласно новым нормам, банки и платежные сервисы смогут приостанавливать денежные переводы сроком до пяти рабочих дней, если заподозрят нелегальную активность. Ранее максимально допустимый срок составлял три дня.
Мера направлена на борьбу с финансовыми махинациями, которые всё чаще совершаются через мобильные приложения и онлайн-кошельки.
Если система или сотрудники банка усомнятся в легальности операции, они смогут:
приостановить перевод на срок до пяти дней;
запросить у клиента подтверждающие документы (например, сканы договоров, чеки и т.д.).
В случае, если клиент не предоставит необходимых сведений или проигнорирует запрос, банк или платежный оператор временно заблокирует его счет или электронный кошелек.
Если в ходе проверки будет установлено, что операция законна:
перевод будет завершен;
доступ к счету восстановят в полном объеме.
Но если транзакция окажется частью мошеннической схемы, информация о клиенте будет:
передана в правоохранительные органы;
внесена в специальную базу подозрительных операций, что повлечет усиленный контроль за последующими действиями этого лица.
Соответствующие поправки в законодательство были подписаны 30 июня 2025 года. Новые правила вступают в силу с 1 января 2026 года.
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