18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
526.5
611.64
6.72
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.07.2025, 16:36

Переводы казахстанцев будут приостанавливать по новым правилам на срок до пяти дней

Новости Казахстана 0 780

С 1 января 2026 года в Казахстане вступают в силу новые правила, касающиеся мобильных переводов. Банки и финтех-компании получат расширенные полномочия по блокировке подозрительных транзакций. Такие меры закреплены в обновленном законе «О платежах и платежных системах», сообщает Lada.kz. 

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Заморозка переводов при подозрении на мошенничество

Согласно новым нормам, банки и платежные сервисы смогут приостанавливать денежные переводы сроком до пяти рабочих дней, если заподозрят нелегальную активность. Ранее максимально допустимый срок составлял три дня.

Мера направлена на борьбу с финансовыми махинациями, которые всё чаще совершаются через мобильные приложения и онлайн-кошельки.

Что произойдет, если перевод покажется подозрительным

Если система или сотрудники банка усомнятся в легальности операции, они смогут:

  • приостановить перевод на срок до пяти дней;

  • запросить у клиента подтверждающие документы (например, сканы договоров, чеки и т.д.).

В случае, если клиент не предоставит необходимых сведений или проигнорирует запрос, банк или платежный оператор временно заблокирует его счет или электронный кошелек.

Что будет, если подозрения не подтвердятся

Если в ходе проверки будет установлено, что операция законна:

  • перевод будет завершен;

  • доступ к счету восстановят в полном объеме.

Но если транзакция окажется частью мошеннической схемы, информация о клиенте будет:

  • передана в правоохранительные органы;

  • внесена в специальную базу подозрительных операций, что повлечет усиленный контроль за последующими действиями этого лица.

Закон уже подписан

Соответствующие поправки в законодательство были подписаны 30 июня 2025 года. Новые правила вступают в силу с 1 января 2026 года.

2
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0
Казахстанец украл 39 млн тенге из терминалов, оставаясь незамеченнымНовости Казахстана
01.07.2025, 06:45 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…