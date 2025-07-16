Переводы казахстанцев будут приостанавливать по новым правилам на срок до пяти дней

С 1 января 2026 года в Казахстане вступают в силу новые правила, касающиеся мобильных переводов. Банки и финтех-компании получат расширенные полномочия по блокировке подозрительных транзакций. Такие меры закреплены в обновленном законе «О платежах и платежных системах», сообщает Lada.kz.

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Заморозка переводов при подозрении на мошенничество

Согласно новым нормам, банки и платежные сервисы смогут приостанавливать денежные переводы сроком до пяти рабочих дней, если заподозрят нелегальную активность. Ранее максимально допустимый срок составлял три дня.

Мера направлена на борьбу с финансовыми махинациями, которые всё чаще совершаются через мобильные приложения и онлайн-кошельки.

Что произойдет, если перевод покажется подозрительным

Если система или сотрудники банка усомнятся в легальности операции, они смогут:

приостановить перевод на срок до пяти дней;

запросить у клиента подтверждающие документы (например, сканы договоров, чеки и т.д.).

В случае, если клиент не предоставит необходимых сведений или проигнорирует запрос, банк или платежный оператор временно заблокирует его счет или электронный кошелек.

Что будет, если подозрения не подтвердятся

Если в ходе проверки будет установлено, что операция законна:

перевод будет завершен;

доступ к счету восстановят в полном объеме.

Но если транзакция окажется частью мошеннической схемы, информация о клиенте будет:

передана в правоохранительные органы;

внесена в специальную базу подозрительных операций, что повлечет усиленный контроль за последующими действиями этого лица.

Закон уже подписан

Соответствующие поправки в законодательство были подписаны 30 июня 2025 года. Новые правила вступают в силу с 1 января 2026 года.