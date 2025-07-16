Захват заложницы в аэропорту Алматы: суд приговорил нападавшего к 11 годам тюрьмы

В Алматы вынесли приговор мужчине, устроившему резонансный захват заложницы в международном аэропорту. Суд признал Машрапбека Баратова виновным и приговорил его к 11 годам лишения свободы , сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Кадр из видео

Как разворачивались события

Инцидент произошел 7 марта 2025 года в зоне досмотра алматинского аэропорта. Мужчина напал на сотрудницу службы безопасности: схватил ее за волосы и начал угрожать ножом. Кроме того, он заявил, что в его рюкзаке якобы находится взрывное устройство, которое он может активировать в любой момент.

К счастью, заложницу удалось спасти. Когда нападавший на мгновение отвлекся, находившийся поблизости мужчина обезвредил его, выхватив нож. Нападение завершилось без жертв. Нарушителя немедленно задержали и передали полиции.

Герой, предотвративший трагедию

Человеком, остановившим преступника, оказался Муса Абдраим. Его действия были признаны героическими — сначала президент Касым-Жомарт Токаев поручил наградить мужчину, а позже аким Алматы вручил ему медаль «Ерлігі үшін» («За мужество»).

Ход расследования и суда

Сразу после задержания Баратов был водворен в изолятор временного содержания. Следствие возбудило уголовное дело, а спустя месяц, 7 апреля, в Турксибском районном суде Алматы стартовало предварительное слушание.

В рамках судебного процесса были заслушаны показания потерпевшей, а также самого обвиняемого, который изложил свою версию случившегося. Накануне оглашения приговора прокурор запросил для Баратова 10,5 лет лишения свободы.

Приговор: 11 лет колонии

Сегодня, 16 июля, суд вынес окончательный приговор. Машрапбек Баратов признан виновным и приговорен к 11 годам лишения свободы. Суд учел характер преступления и угрозу жизни потерпевшей. На этом точка в громком деле поставлена.