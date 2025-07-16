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16.07.2025, 18:33

Закон подписан: призыв по новым правилам в Казахстане - кого и как теперь будут забирать в армию

Новости Казахстана 0 772

Президент Казахстана подписал закон, который существенно меняет порядок призыва и военной службы. Поправки направлены на укрепление патриотического воспитания, повышение привлекательности военной службы и оптимизацию работы госорганов в этой сфере, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

 

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Повестки теперь будут приходить по SMS

Согласно новым правилам, повестки на службу можно будет получать не только в бумажном виде. Теперь их официально разрешено направлять через SMS на мобильный номер призывника или в его личный кабинет на портале eGov. Это позволит ускорить и упростить оповещение граждан, подлежащих призыву.

Контрактная служба станет доступнее

Одним из ключевых нововведений стало упрощение доступа к контрактной военной службе. Теперь граждане, прошедшие допризывную подготовку, получают преимущество при поступлении в военные учебные заведения и могут сразу заключать контракт с вооруженными силами.

Бонусы для срочников: можно поступить в вуз без ЕНТ

Тем, кто отслужил срочную военную службу, предоставляется дополнительная возможность: в течение двух лет после увольнения они смогут поступать в вузы и на программы послевузовского образования на платной основе без сдачи ЕНТ или иных экзаменов.

Преподавателей НВП ждут новые требования

Изменения коснулись и школьных учителей начальной военной подготовки. Теперь они обязаны иметь опыт военной службы, а также регулярно проходить курсы повышения квалификации — в специализированных военных заведениях или на военных кафедрах вузов.

Семь ключевых направлений реформ

По данным Акорды, изменения охватывают сразу несколько направлений:

  1. Военно-патриотическое воспитание — усиление идеологической и образовательной работы среди молодежи.

  2. Подготовка и переподготовка военнообязанных — улучшение качества подготовки кадров запаса.

  3. Воинский учет и призыв — модернизация системы учета и оповещения.

  4. Присвоение званий и комплектование армии — упрощение процедур и повышение престижа службы.

  5. Популяризация службы по призыву — увеличение мотивации молодежи к прохождению срочной службы.

  6. Комплексная подготовка молодежи — создание условий для осознанного выбора военной карьеры.

  7. Гособоронзаказ — оптимизация процесса его реализации.

Закон опубликован официально

Полный текст документа в ближайшее время будет опубликован в официальных изданиях. Нововведения вступают в силу после публикации и направлены на системное укрепление обороноспособности страны и повышение статуса военнослужащих.

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