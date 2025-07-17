Казахстанец получил 2,5 года тюрьмы за то, что забрал обрез у подростка

В Актюбинской области мужчина, заметивший у подростка огнестрельное оружие, изъял его и унес домой. Этот поступок привел к уголовному делу, в результате чего мужчине назначили наказание, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Инцидент произошел в апреле 2025 года в поселке Кенкияк. Мужчина шел по улице и обратил внимание на подростка, ехавшего на велосипеде. В багажнике транспортного средства он заметил обрез — огнестрельное оружие с укороченным стволом.
По данным Telegram-канала «Актуальные новости судебной системы Актюбинской области», личность несовершеннолетнего так и не была установлена в ходе следствия.
Мужчина остановил подростка и провел с ним беседу, объяснив, что несовершеннолетнему недопустимо владеть оружием. После этого он забрал обрез и отнес его к себе домой, где хранил в спальне. Однако такой «гражданский поступок» закончился для него обвинением по уголовной статье.
Темирский районный суд рассмотрел уголовное дело по части 3 статьи 287 Уголовного кодекса РК — незаконное хранение огнестрельного оружия. Подсудимый полностью признал свою вину, выразил раскаяние и попросил о мягком наказании. Дело было рассмотрено в сокращенном порядке.
Суд приговорил мужчину к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.
Согласно действующему законодательству (ч. 3 ст. 287 УК РК), незаконные действия с огнестрельным оружием (за исключением гладкоствольного охотничьего) караются:
штрафом до 5 тысяч МРП;
либо исправительными работами на ту же сумму;
либо ограничением свободы до 5 лет;
либо лишением свободы на тот же срок — с конфискацией имущества или без неё.
Напомним, что с июля 2025 года в Казахстане вступили в силу обновлённые правила, касающиеся приобретения и хранения оружия. Власти усилили контроль за оборотом, чтобы снизить риски незаконного использования. Подробности новых требований ранее публиковались в СМИ.
Комментарии0 комментарий(ев)