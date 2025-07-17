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16.07.2025, 19:51

Казахстанец получил 2,5 года тюрьмы за то, что забрал обрез у подростка

Новости Казахстана 0 527

В Актюбинской области мужчина, заметивший у подростка огнестрельное оружие, изъял его и унес домой. Этот поступок привел к уголовному делу, в результате чего мужчине назначили наказание, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: mk-kuzbass.ru
Фото: mk-kuzbass.ru

Необычная находка: обрез в багажнике велосипеда

Инцидент произошел в апреле 2025 года в поселке Кенкияк. Мужчина шел по улице и обратил внимание на подростка, ехавшего на велосипеде. В багажнике транспортного средства он заметил обрез — огнестрельное оружие с укороченным стволом.

По данным Telegram-канала «Актуальные новости судебной системы Актюбинской области», личность несовершеннолетнего так и не была установлена в ходе следствия.

Беседа, конфискация и неожиданное обвинение

Мужчина остановил подростка и провел с ним беседу, объяснив, что несовершеннолетнему недопустимо владеть оружием. После этого он забрал обрез и отнес его к себе домой, где хранил в спальне. Однако такой «гражданский поступок» закончился для него обвинением по уголовной статье.

Суд признал виновным: 2,5 года ограничения свободы

Темирский районный суд рассмотрел уголовное дело по части 3 статьи 287 Уголовного кодекса РК — незаконное хранение огнестрельного оружия. Подсудимый полностью признал свою вину, выразил раскаяние и попросил о мягком наказании. Дело было рассмотрено в сокращенном порядке.

Суд приговорил мужчину к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

Что гласит закон?

Согласно действующему законодательству (ч. 3 ст. 287 УК РК), незаконные действия с огнестрельным оружием (за исключением гладкоствольного охотничьего) караются:

  • штрафом до 5 тысяч МРП;

  • либо исправительными работами на ту же сумму;

  • либо ограничением свободы до 5 лет;

  • либо лишением свободы на тот же срок — с конфискацией имущества или без неё.

Контекст: изменения в правилах оборота оружия

Напомним, что с июля 2025 года в Казахстане вступили в силу обновлённые правила, касающиеся приобретения и хранения оружия. Власти усилили контроль за оборотом, чтобы снизить риски незаконного использования. Подробности новых требований ранее публиковались в СМИ.

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