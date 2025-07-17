Владельцев дорогих авто обязали ежегодно сдавать декларации: что изменилось для казахстанцев

Казахстанцы, приобретшие автомобили дороже 78 миллионов тенге, должны будут ежегодно отчитываться перед налоговыми органами, даже если покупка была совершена за границей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Кolesa.kz.

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Подписан закон о новых налоговых обязательствах

15 июля 2025 года президент Казахстана подписал поправки в Налоговый кодекс. Одно из ключевых нововведений касается декларирования имущества и доходов граждан — физических лиц, являющихся налоговыми резидентами страны. Теперь они обязаны предоставлять декларацию в случае, если в течение календарного года приобрели имущество стоимостью выше 20 000-кратного месячного расчетного показателя (МРП).

Какие автомобили нужно декларировать

Под действие новых норм подпадают:

транспортные средства и прицепы, требующие государственной регистрации;

автомобили, приобретённые как в Казахстане, так и за рубежом;

сделки, заключённые начиная с 1 января 2025 года.

На сегодняшний день 20 000 МРП равны 78 640 000 тенге — это примерно 148 600 долларов США по текущему курсу. Таким образом, все легковые и коммерческие авто, попадающие в эту ценовую категорию, подлежат обязательному декларированию.

Когда и куда подавать декларацию

Согласно новым требованиям, декларацию необходимо будет подавать по месту жительства (или пребывания) налогоплательщика. Срок — не позднее 15 сентября года, следующего за отчётным:

за 2025 год — до 15 сентября 2026 года;

за 2026 год — до 15 сентября 2027 года и так далее.

Что это значит для владельцев дорогих машин

Новые правила распространяются не только на юридические, но и на частные сделки. Если гражданин купил автомобиль премиум-класса, например, в Германии, ОАЭ или Южной Корее и ввёз его в Казахстан, он также обязан включить эту покупку в свою годовую налоговую отчётность.

Нарушение порядка подачи декларации может повлечь штрафные санкции или другие меры, предусмотренные налоговым законодательством.