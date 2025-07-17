18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
526.5
611.64
6.72
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.07.2025, 20:44

Владельцев дорогих авто обязали ежегодно сдавать декларации: что изменилось для казахстанцев

Новости Казахстана 0 535

Казахстанцы, приобретшие автомобили дороже 78 миллионов тенге, должны будут ежегодно отчитываться перед налоговыми органами, даже если покупка была совершена за границей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Кolesa.kz.

Фото: kaspi kz
Фото: kaspi kz

Подписан закон о новых налоговых обязательствах

15 июля 2025 года президент Казахстана подписал поправки в Налоговый кодекс. Одно из ключевых нововведений касается декларирования имущества и доходов граждан — физических лиц, являющихся налоговыми резидентами страны. Теперь они обязаны предоставлять декларацию в случае, если в течение календарного года приобрели имущество стоимостью выше 20 000-кратного месячного расчетного показателя (МРП).

Какие автомобили нужно декларировать

Под действие новых норм подпадают:

  • транспортные средства и прицепы, требующие государственной регистрации;

  • автомобили, приобретённые как в Казахстане, так и за рубежом;

  • сделки, заключённые начиная с 1 января 2025 года.

На сегодняшний день 20 000 МРП равны 78 640 000 тенге — это примерно 148 600 долларов США по текущему курсу. Таким образом, все легковые и коммерческие авто, попадающие в эту ценовую категорию, подлежат обязательному декларированию.

Когда и куда подавать декларацию

Согласно новым требованиям, декларацию необходимо будет подавать по месту жительства (или пребывания) налогоплательщика. Срок — не позднее 15 сентября года, следующего за отчётным:

  • за 2025 год — до 15 сентября 2026 года;

  • за 2026 год — до 15 сентября 2027 года и так далее.

Что это значит для владельцев дорогих машин

Новые правила распространяются не только на юридические, но и на частные сделки. Если гражданин купил автомобиль премиум-класса, например, в Германии, ОАЭ или Южной Корее и ввёз его в Казахстан, он также обязан включить эту покупку в свою годовую налоговую отчётность.

Нарушение порядка подачи декларации может повлечь штрафные санкции или другие меры, предусмотренные налоговым законодательством.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0
Казахстанец украл 39 млн тенге из терминалов, оставаясь незамеченнымНовости Казахстана
01.07.2025, 06:45 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…