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17.07.2025, 06:48

Sputnik не пропагандировал войну: проверка Минкульта завершена

Новости Казахстана 0 1 927

Министерство культуры и информации Республики Казахстан провело проверку материала, опубликованного агентством «Sputnik Казахстан» 22 мая 2024 года. Статья рассказывала об уроженце Казахстана, добровольно поехавшем воевать на стороне России в Украине. Поводом для проверки послужило обращение журналистов, усмотревших в публикации возможные признаки пропаганды войны, что является уголовным преступлением по казахстанскому законодательству, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике
Фото: Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике

Инициатива проверки — реакция на опасения по поводу возможной пропаганды войны

Министр культуры и информации Аида Балаева в апреле 2025 года публично пообещала изучить содержание публикации. Ее заявление прозвучало на одном из брифингов, где прозвучала критика в адрес агентства.

Результаты проверки: состава преступления не установлено

Как сообщили в ответе на официальный запрос редакции NewTimes.kz, в действиях редакции «Sputnik Казахстан» не выявлено нарушений, подпадающих под статьи уголовного кодекса РК. В частности, министерство отметило, что в публикации отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного статьей 170 УК РК («Наемничество»), а также других возможных нарушений.

«Для возбуждения уголовного дела необходимы прямые призывы, действия, направленные на вовлечение граждан, и установление вины конкретных лиц. Представленный материал не содержит ни подстрекательства, ни организационной деятельности, которая бы подталкивала казахстанцев к участию в вооруженном конфликте», — подчеркнули в ведомстве.

«Sputnik Казахстан» останется работать, но с предупреждением

Ранее глава Минкультуры Аида Балаева отмечала, что агентство «Sputnik Казахстан» является международным медиа и не может быть закрыто по инициативе казахстанской стороны. Вместе с тем министр пообещала направить в редакцию официальное предупреждение.

Справка: что такое «Sputnik Казахстан»

Издание «Sputnik Казахстан» входит в структуру российского медиахолдинга Sputnik, главным редактором которого является Маргарита Симоньян. Агентство работает в Казахстане в рамках международной франшизы и освещает широкий круг новостных тем, включая события в России, СНГ и за рубежом.

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