Начальника полиции в Казахстане уволили за издевательства над подчинёнными

В Чарске Жарминского района Абайской области разгорелся скандал вокруг поведения местного начальника отдела полиции. По результатам служебного расследования он был уволен после того, как в сети появилось видео, на котором он стреляет в подчиненных из рогатки, сообщает Lada.kz.

Кадр из видео

Видео с рогаткой шокировало пользователей

На кадрах с камер видеонаблюдения, снятых внутри полицейского участка, видно, как мужчина в форме с рогаткой в руках преследует коллег по коридорам и стреляет в них металлическими шариками. При этом он, по словам очевидцев, смеялся и явно получал удовольствие от происходящего.

В соцсетях появилось описание этого инцидента, наполненное возмущением:

"Он превращает отдел полиции в площадку для издевательств, где подчиненные — это мишени. Один из сотрудников, лейтенант Арман Муслимов, спасается бегством, как от дикого зверя. А водитель дежурной части Архат Серик едва не стал очередной жертвой — просто потому что оказался рядом".

Ведомство отреагировало: начато расследование

После распространения видеоролика в социальных сетях пресс-служба Департамента полиции Абайской области заявила о начале служебной проверки.

"Было проведено служебное расследование, и в его ходе факты неподобающего поведения подтвердились", – сообщили в ведомстве.

Итог: увольнение за нарушение служебной этики

Результатом дисциплинарного разбирательства стало освобождение начальника отдела полиции Чарска Даурена Алжапарова от занимаемой должности. Его действия были расценены как грубое нарушение норм служебной этики и подрывающие авторитет органов внутренних дел.