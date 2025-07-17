Скандал в самолете: пассажиры устроили конфликт из-за болезни младенца на борту SCAT

На борту самолета авиакомпании SCAT, выполнявшего 14 июля рейс из Шымкента в Сеул, произошел конфликт между членами экипажа и пассажирами — выходцами одной из стран Средней Азии. Поводом для разногласий стало ухудшение состояния здоровья годовалого ребенка, который почувствовал себя плохо во время полета, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».
Ребенку стало хуже — семья потребовала помощи
Согласно сообщению ИА «NewTimes.kz», родственники малыша запаниковали и потребовали немедленной медицинской помощи. Однако экипаж объяснил, что в штат авиакомпании не входит наличие бортового врача, и авиаперевозчик не обязан предоставлять такие услуги.
Пассажирка-врач пришла на помощь
К счастью, среди пассажиров оказалась женщина, имевшая медицинское образование. Она осмотрела ребенка и сообщила, что у него высокая температура и рвота, но общее состояние стабильно. Благодаря ее вмешательству удалось временно разрядить обстановку.
Болезнь длилась несколько дней — но семья полетела без лекарств
Как выяснилось, ребенок болел уже четыре дня до вылета. Однако семья все равно решила отправиться в зарубежную поездку и не взяла с собой даже базовых медикаментов. Это вызвало непонимание со стороны экипажа.
Одна из стюардесс высказала возмущение:
«Вы везете больного малыша в другую страну без лекарств и перекладываете всю ответственность на нас. Должна же быть хоть какая-то ответственность за собственных детей».
Эмоции накалились до предела
После замечаний со стороны экипажа ситуация накалилась: несколько родственников ребенка встали с мест и собрались у аварийного выхода. Они отказывались соблюдать меры безопасности и пристегивать ремни. Один из мужчин начал кричать и грубо оскорблять бортпроводницу.
Экипаж был вынужден пригрозить оформлением акта за нарушение порядка и неуважение к персоналу. Это подействовало — пассажиры успокоились и вернулись на места.
Полёт завершился без экстренных мер
Несмотря на инцидент, капитан воздушного судна не стал совершать экстренную посадку. Самолет благополучно прибыл в Сеул, а происшествие не привело к срыву рейса.
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