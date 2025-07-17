Скандал в самолете: пассажиры устроили конфликт из-за болезни младенца на борту SCAT

На борту самолета авиакомпании SCAT, выполнявшего 14 июля рейс из Шымкента в Сеул, произошел конфликт между членами экипажа и пассажирами — выходцами одной из стран Средней Азии. Поводом для разногласий стало ухудшение состояния здоровья годовалого ребенка, который почувствовал себя плохо во время полета, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: gov.kz

Ребенку стало хуже — семья потребовала помощи

Согласно сообщению ИА «NewTimes.kz», родственники малыша запаниковали и потребовали немедленной медицинской помощи. Однако экипаж объяснил, что в штат авиакомпании не входит наличие бортового врача, и авиаперевозчик не обязан предоставлять такие услуги.

Пассажирка-врач пришла на помощь

К счастью, среди пассажиров оказалась женщина, имевшая медицинское образование. Она осмотрела ребенка и сообщила, что у него высокая температура и рвота, но общее состояние стабильно. Благодаря ее вмешательству удалось временно разрядить обстановку.

Болезнь длилась несколько дней — но семья полетела без лекарств

Как выяснилось, ребенок болел уже четыре дня до вылета. Однако семья все равно решила отправиться в зарубежную поездку и не взяла с собой даже базовых медикаментов. Это вызвало непонимание со стороны экипажа.

Одна из стюардесс высказала возмущение:

«Вы везете больного малыша в другую страну без лекарств и перекладываете всю ответственность на нас. Должна же быть хоть какая-то ответственность за собственных детей».

Эмоции накалились до предела

После замечаний со стороны экипажа ситуация накалилась: несколько родственников ребенка встали с мест и собрались у аварийного выхода. Они отказывались соблюдать меры безопасности и пристегивать ремни. Один из мужчин начал кричать и грубо оскорблять бортпроводницу.

Экипаж был вынужден пригрозить оформлением акта за нарушение порядка и неуважение к персоналу. Это подействовало — пассажиры успокоились и вернулись на места.

Полёт завершился без экстренных мер

Несмотря на инцидент, капитан воздушного судна не стал совершать экстренную посадку. Самолет благополучно прибыл в Сеул, а происшествие не привело к срыву рейса.