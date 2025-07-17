Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из Казахстана

Россиянин, решивший пожить в Казахстане, уже через три месяца вынужден был вернуться на родину. В отзыве, опубликованном на портале «Тонкости туризма», он поделился причинами неудавшейся адаптации в соседней республике. Его история развивалась в Петропавловске, административном центре Северо-Казахстанской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Казахстан часто рассматривается россиянами как одно из самых доступных направлений для переезда — в силу безвизового режима и общей культурной близости. Однако, как отметил автор отзыва, находиться в стране без разрешения на временное проживание можно не более 90 дней. При этом для продления срока требуется официальный трудовой договор и регистрация.
На первое время путешественник снял старую квартиру в центре Петропавловска. Аренда обошлась ему примерно в 12 тысяч рублей в месяц. Коммунальные платежи составляли дополнительно около 1,2 тысячи рублей. Интернет пришлось подключать самостоятельно, так как предыдущий арендатор им не пользовался.
Решающим фактором, заставившим туриста вернуться в Россию, стала невозможность найти подходящую работу. Как айтишник, он проходил собеседования в нескольких компаниях, однако получил отказы. Большинство предложений на рынке труда касались работы с системой 1С, что не соответствовало его квалификации.
Альтернативой оставалась только низкоквалифицированная работа, от которой он предпочел отказаться. Тем временем сбережения стремительно сокращались, а легально остаться в Казахстане без трудоустройства не представлялось возможным.
Несмотря на личный неудачный опыт, автор отмечает ряд достоинств жизни в Казахстане:
языковой барьер практически отсутствует — большинство местных жителей свободно говорят по-русски;
товары и услуги в среднем дешевле, чем в России;
среда кажется привычной для россиян — культурно и ментально.
Россиянин пришел к выводу, что Казахстан может быть комфортной страной для переезда, но только при наличии стабильной работы или удаленного дохода. В противном случае даже три месяца могут стать испытанием.
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