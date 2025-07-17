Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из Казахстана

Россиянин, решивший пожить в Казахстане, уже через три месяца вынужден был вернуться на родину. В отзыве, опубликованном на портале «Тонкости туризма» , он поделился причинами неудавшейся адаптации в соседней республике. Его история развивалась в Петропавловске, административном центре Северо-Казахстанской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: wishescards.ru

Легкий переезд, но непростое пребывание

Казахстан часто рассматривается россиянами как одно из самых доступных направлений для переезда — в силу безвизового режима и общей культурной близости. Однако, как отметил автор отзыва, находиться в стране без разрешения на временное проживание можно не более 90 дней. При этом для продления срока требуется официальный трудовой договор и регистрация.

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На первое время путешественник снял старую квартиру в центре Петропавловска. Аренда обошлась ему примерно в 12 тысяч рублей в месяц. Коммунальные платежи составляли дополнительно около 1,2 тысячи рублей. Интернет пришлось подключать самостоятельно, так как предыдущий арендатор им не пользовался.

Главная проблема — трудоустройство

Решающим фактором, заставившим туриста вернуться в Россию, стала невозможность найти подходящую работу. Как айтишник, он проходил собеседования в нескольких компаниях, однако получил отказы. Большинство предложений на рынке труда касались работы с системой 1С, что не соответствовало его квалификации.

Альтернативой оставалась только низкоквалифицированная работа, от которой он предпочел отказаться. Тем временем сбережения стремительно сокращались, а легально остаться в Казахстане без трудоустройства не представлялось возможным.

Казахстан — не для всех, но есть плюсы

Несмотря на личный неудачный опыт, автор отмечает ряд достоинств жизни в Казахстане:

языковой барьер практически отсутствует — большинство местных жителей свободно говорят по-русски;

товары и услуги в среднем дешевле, чем в России;

среда кажется привычной для россиян — культурно и ментально.

Вывод

Россиянин пришел к выводу, что Казахстан может быть комфортной страной для переезда, но только при наличии стабильной работы или удаленного дохода. В противном случае даже три месяца могут стать испытанием.