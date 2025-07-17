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17.07.2025, 11:07

Запасы на исходе: в Казахстане пустеют нефтяные пласты

Новости Казахстана 0 9 392

В Казахстане наблюдается устойчивое снижение объемов добычи нефти на ряде месторождений. Как сообщили в Министерстве энергетики, это связано с тем, что значительная часть действующих объектов находится на поздних стадиях разработки, когда ресурсы истощаются естественным путем, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

До четверти добычи — с истощающихся месторождений

По официальным данным, около 25% всей казахстанской нефти добывается на месторождениях, которые находятся на третьей и четвертой стадиях разработки. Именно на этих объектах наблюдается ежегодное сокращение объемов добычи на 7–8%. Главная причина — естественное истощение запасов.

Особенно остро проблема проявляется в Кызылординской и Актюбинской областях. В этих регионах объемы извлекаемой нефти продолжают снижаться, несмотря на применение компенсирующих технологий.

Что предпринимается для стабилизации ситуации

Министерство энергетики утверждает, что предпринимаются геолого-технические меры, направленные на продление "жизни" месторождений и поддержание текущих объемов добычи.

В частности, применяются следующие методы:

  • Гидроразрыв пласта — создание трещин в породе для улучшения притока нефти;

  • Поддержание пластового давления — закачка жидкости в пласт для сохранения производительности;

  • Увеличение проницаемости — технологии, позволяющие нефти легче выходить на поверхность.

Все эти меры помогают частично компенсировать естественное падение добычи, но полностью остановить этот процесс невозможно.

Прогнозы по добыче нефти на 2025 год

Несмотря на локальные проблемы, в целом по стране в 2025 году ожидается рост объемов добычи нефти. Согласно прогнозам Министерства энергетики:

  • Общий объем добычи составит 96,2 млн тонн, что на 9,7% больше, чем в 2024 году.

  • Атырауская область обеспечит 57,4 млн тонн нефти (+9,1%).

  • Мангистауская область — 17,8 млн тонн (+7,2%).

  • Западно-Казахстанская область — 12,9 млн тонн (+4,9%).

Однако на фоне этого положительного тренда Актюбинская область покажет снижение до 4,7 млн тонн, что означает падение на 2,1%. В Кызылординской области, несмотря на сложности, ожидается небольшой рост — до 3,5 млн тонн (+2,9%).

Вывод

Хотя Казахстан в целом наращивает объемы добычи нефти, ключевые регионы, такие как Кызылординская и Актюбинская области, сталкиваются с вызовами истощения запасов. Вопрос увеличения эффективности извлечения и перехода на более современные технологии добычи становится все более актуальным для сохранения энергетической устойчивости страны.

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