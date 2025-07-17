Запасы на исходе: в Казахстане пустеют нефтяные пласты

В Казахстане наблюдается устойчивое снижение объемов добычи нефти на ряде месторождений. Как сообщили в Министерстве энергетики, это связано с тем, что значительная часть действующих объектов находится на поздних стадиях разработки, когда ресурсы истощаются естественным путем, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По официальным данным, около 25% всей казахстанской нефти добывается на месторождениях, которые находятся на третьей и четвертой стадиях разработки. Именно на этих объектах наблюдается ежегодное сокращение объемов добычи на 7–8%. Главная причина — естественное истощение запасов.
Особенно остро проблема проявляется в Кызылординской и Актюбинской областях. В этих регионах объемы извлекаемой нефти продолжают снижаться, несмотря на применение компенсирующих технологий.
Министерство энергетики утверждает, что предпринимаются геолого-технические меры, направленные на продление "жизни" месторождений и поддержание текущих объемов добычи.
В частности, применяются следующие методы:
Гидроразрыв пласта — создание трещин в породе для улучшения притока нефти;
Поддержание пластового давления — закачка жидкости в пласт для сохранения производительности;
Увеличение проницаемости — технологии, позволяющие нефти легче выходить на поверхность.
Все эти меры помогают частично компенсировать естественное падение добычи, но полностью остановить этот процесс невозможно.
Несмотря на локальные проблемы, в целом по стране в 2025 году ожидается рост объемов добычи нефти. Согласно прогнозам Министерства энергетики:
Общий объем добычи составит 96,2 млн тонн, что на 9,7% больше, чем в 2024 году.
Атырауская область обеспечит 57,4 млн тонн нефти (+9,1%).
Мангистауская область — 17,8 млн тонн (+7,2%).
Западно-Казахстанская область — 12,9 млн тонн (+4,9%).
Однако на фоне этого положительного тренда Актюбинская область покажет снижение до 4,7 млн тонн, что означает падение на 2,1%. В Кызылординской области, несмотря на сложности, ожидается небольшой рост — до 3,5 млн тонн (+2,9%).
Хотя Казахстан в целом наращивает объемы добычи нефти, ключевые регионы, такие как Кызылординская и Актюбинская области, сталкиваются с вызовами истощения запасов. Вопрос увеличения эффективности извлечения и перехода на более современные технологии добычи становится все более актуальным для сохранения энергетической устойчивости страны.
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