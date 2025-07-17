Как в средневековых казнях: казахстанец зверски убил жену, привязав к лошади

Трагический случай произошел в селе Баласаз Аксуского района Жетысу. 32-летняя Айзат Джуманова погибла при обстоятельствах, которые ее родные называют варварскими. Виновником смерти женщины, по словам близких, стал её супруг — Айбар Жанболат, с которым накануне произошла ссора.

Фото: Сандугаш Дуйсенова

«Избивал, насиловал, таскал по степи»: рассказ родных

Как сообщает журналистка Сандугаш Дуйсенова, опубликовавшая подробности трагедии в Facebook, Айзат стала жертвой немыслимой жестокости. Родственники утверждают, что после ссоры Айбар избивал и насиловал супругу в течение нескольких часов, а затем привязал её к лошади и волочил по степи.

О масштабах насилия стало известно во время подготовки тела к похоронам. По словам родных, у женщины были содраны кожа на запястьях и коленях, вывихнуты пальцы, порваны связки, а на некоторых участках тела кожа стерта до мяса.

Заключение экспертов: множественные переломы и следы волочения

Медицинское заключение только подтвердило ужасающие подозрения. У Айзат диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, отек и ушиб головного мозга, перелом основания черепа, множественные переломы конечностей и таза. Судмедэксперты также обнаружили характерные повреждения, свидетельствующие о том, что женщину волокли по твёрдой поверхности.

«Как в средневековых казнях — связали и таскали, пока не осталась только оболочка от человека», — с горечью сказала мать погибшей.

Подозреваемый задержан: расследование продолжается

По данным департамента полиции Жетысу, по факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Айбар Жанболат задержан и помещён в изолятор временного содержания.

В ведомстве подчеркнули, что следствие предпринимает весь необходимый комплекс мер для установления объективной картины произошедшего. Проводятся судебные экспертизы, анализируются доказательства, рассматриваются версии всех сторон.

«Следственные действия проводятся в строгом соответствии с законом. Права участников процесса соблюдаются. Виновные будут привлечены к ответственности в полном объеме», — говорится в официальном комментарии.

Масштаб проблемы: ещё одно резонансное убийство

Этот случай — не единственный, всколыхнувший общественность. В Атырау завершено расследование дела об убийстве 46-летней Бибигуль Шпановой, менеджера нефтяной компании. Подозреваемый проходит сразу по пяти статьям, включая изнасилование и убийство беременной. Это преступление также названо одним из самых жестоких за последние годы в регионе.