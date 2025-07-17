18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
532.74
617.23
6.77
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.07.2025, 11:45

Как в средневековых казнях: казахстанец зверски убил жену, привязав к лошади

Новости Казахстана 0 2 296

Трагический случай произошел в селе Баласаз Аксуского района Жетысу. 32-летняя Айзат Джуманова погибла при обстоятельствах, которые ее родные называют варварскими. Виновником смерти женщины, по словам близких, стал её супруг — Айбар Жанболат, с которым накануне произошла ссора.

Фото: Сандугаш Дуйсенова
Фото: Сандугаш Дуйсенова

«Избивал, насиловал, таскал по степи»: рассказ родных

Как сообщает журналистка Сандугаш Дуйсенова, опубликовавшая подробности трагедии в Facebook, Айзат стала жертвой немыслимой жестокости. Родственники утверждают, что после ссоры Айбар избивал и насиловал супругу в течение нескольких часов, а затем привязал её к лошади и волочил по степи.

О масштабах насилия стало известно во время подготовки тела к похоронам. По словам родных, у женщины были содраны кожа на запястьях и коленях, вывихнуты пальцы, порваны связки, а на некоторых участках тела кожа стерта до мяса.

Заключение экспертов: множественные переломы и следы волочения

Медицинское заключение только подтвердило ужасающие подозрения. У Айзат диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, отек и ушиб головного мозга, перелом основания черепа, множественные переломы конечностей и таза. Судмедэксперты также обнаружили характерные повреждения, свидетельствующие о том, что женщину волокли по твёрдой поверхности.

«Как в средневековых казнях — связали и таскали, пока не осталась только оболочка от человека», — с горечью сказала мать погибшей.

Подозреваемый задержан: расследование продолжается

По данным департамента полиции Жетысу, по факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Айбар Жанболат задержан и помещён в изолятор временного содержания.

В ведомстве подчеркнули, что следствие предпринимает весь необходимый комплекс мер для установления объективной картины произошедшего. Проводятся судебные экспертизы, анализируются доказательства, рассматриваются версии всех сторон.

«Следственные действия проводятся в строгом соответствии с законом. Права участников процесса соблюдаются. Виновные будут привлечены к ответственности в полном объеме», — говорится в официальном комментарии.

Масштаб проблемы: ещё одно резонансное убийство

Этот случай — не единственный, всколыхнувший общественность. В Атырау завершено расследование дела об убийстве 46-летней Бибигуль Шпановой, менеджера нефтяной компании. Подозреваемый проходит сразу по пяти статьям, включая изнасилование и убийство беременной. Это преступление также названо одним из самых жестоких за последние годы в регионе.

0
18
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…