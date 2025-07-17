КНБ выходит на охоту за коррупционерами: что стоит за указом Токаева?

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Новая служба в составе КНБ: задачи и полномочия

Согласно указу главы государства, в структуре КНБ учреждена Служба по противодействию коррупции, которая займется выявлением, пресечением, раскрытием и расследованием коррупционных преступлений. Ее деятельность будет вестись не только в рамках досудебного производства, но и в ходе контрразведывательных и оперативно-разыскных мероприятий.

Антикоррупционная служба получит широкие полномочия:

проведение следственных действий;

использование спецтехники;

инициирование проверок;

взаимодействие с государственными структурами и иностранными спецслужбами.

Статус и финансирование

Новое подразделение создается как отдельное юридическое лицо в форме республиканского государственного учреждения. Финансирование будет осуществляться из республиканского бюджета.

Расширение функций КНБ

С подписанием указа изменено и общее положение о Комитете национальной безопасности. Теперь в перечень функций КНБ официально включены:

участие в реализации антикоррупционной политики государства;

проведение досудебных расследований по делам, связанным с коррупцией.

Также утвержден новый порядок организации территориальной обороны и регламент жилищных выплат для сотрудников органов национальной безопасности.

Когда вступает в силу

Все изменения вступают в силу немедленно — указ действует с момента его подписания, то есть с 14 июля 2025 года.