КНБ выходит на охоту за коррупционерами: что стоит за указом Токаева?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил создание антикоррупционного подразделения в составе Комитета нацбезопасности (КНБ). Соответствующий указ опубликован 14 июля, сообщает Lada.kz.
Согласно указу главы государства, в структуре КНБ учреждена Служба по противодействию коррупции, которая займется выявлением, пресечением, раскрытием и расследованием коррупционных преступлений. Ее деятельность будет вестись не только в рамках досудебного производства, но и в ходе контрразведывательных и оперативно-разыскных мероприятий.
Антикоррупционная служба получит широкие полномочия:
проведение следственных действий;
использование спецтехники;
инициирование проверок;
взаимодействие с государственными структурами и иностранными спецслужбами.
Новое подразделение создается как отдельное юридическое лицо в форме республиканского государственного учреждения. Финансирование будет осуществляться из республиканского бюджета.
С подписанием указа изменено и общее положение о Комитете национальной безопасности. Теперь в перечень функций КНБ официально включены:
участие в реализации антикоррупционной политики государства;
проведение досудебных расследований по делам, связанным с коррупцией.
Также утвержден новый порядок организации территориальной обороны и регламент жилищных выплат для сотрудников органов национальной безопасности.
Все изменения вступают в силу немедленно — указ действует с момента его подписания, то есть с 14 июля 2025 года.
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