До 15 сентября казахстанцам необходимо сдать декларацию о доходах и имуществе: кого это касается

Гражданам, подпадающим под второй этап всеобщего декларирования, напомнили о необходимости подать отчет по форме 270.00. Об этом сообщила госкорпорация «Правительство для граждан», сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Кто обязан отчитаться

Согласно информации ведомства, декларацию обязаны подать следующие категории граждан:

государственные служащие;

сотрудники бюджетных организаций;

работники квазигосударственного сектора;

а также супруги всех вышеуказанных лиц.

Отчет по форме 270.00 предоставляется после подачи «входной» декларации об активах и обязательствах (форма 250.00).

Онлайн-подача через eGov и другие сервисы

Гражданам рекомендуют воспользоваться электронными сервисами для подачи декларации. Отчет можно подать следующими способами:

через портал eGov.kz ;

в мобильном приложении eGov Mobile ;

через Кабинет налогоплательщика на сайте kgd.gov.kz ;

с помощью приложения eSalyq Azamat.

Как подать декларацию в eGov Mobile

Чтобы сдать декларацию в приложении eGov Mobile, необходимо:

Авторизоваться в приложении и перейти в раздел «Услуги» → «Налоги и финансы». Выбрать услугу «Прием декларации о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00)». Заполнить форму, указав требуемые данные. Определить орган государственных доходов. Подписать документ одним из предложенных способов. Отслеживать статус обработки услуги в разделе «История получения услуг».

Важно не пропустить срок

Предельный срок подачи декларации — 15 сентября 2025 года. В случае несвоевременного предоставления отчетности возможны штрафные санкции в соответствии с налоговым законодательством.