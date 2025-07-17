До 15 сентября казахстанцам необходимо сдать декларацию о доходах и имуществе: кого это касается

Гражданам, подпадающим под второй этап всеобщего декларирования, напомнили о необходимости подать отчет по форме 270.00. Об этом сообщила госкорпорация «Правительство для граждан», сообщает Lada.kz.
Согласно информации ведомства, декларацию обязаны подать следующие категории граждан:
государственные служащие;
сотрудники бюджетных организаций;
работники квазигосударственного сектора;
а также супруги всех вышеуказанных лиц.
Отчет по форме 270.00 предоставляется после подачи «входной» декларации об активах и обязательствах (форма 250.00).
Гражданам рекомендуют воспользоваться электронными сервисами для подачи декларации. Отчет можно подать следующими способами:
через портал eGov.kz;
в мобильном приложении eGov Mobile;
через Кабинет налогоплательщика на сайте kgd.gov.kz;
с помощью приложения eSalyq Azamat.
Чтобы сдать декларацию в приложении eGov Mobile, необходимо:
Авторизоваться в приложении и перейти в раздел «Услуги» → «Налоги и финансы».
Выбрать услугу «Прием декларации о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00)».
Заполнить форму, указав требуемые данные.
Определить орган государственных доходов.
Подписать документ одним из предложенных способов.
Отслеживать статус обработки услуги в разделе «История получения услуг».
Предельный срок подачи декларации — 15 сентября 2025 года. В случае несвоевременного предоставления отчетности возможны штрафные санкции в соответствии с налоговым законодательством.
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