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17.07.2025, 13:21

До 15 сентября казахстанцам необходимо сдать декларацию о доходах и имуществе: кого это касается

Новости Казахстана 0 1 762

Гражданам, подпадающим под второй этап всеобщего декларирования, напомнили о необходимости подать отчет по форме 270.00. Об этом сообщила госкорпорация «Правительство для граждан», сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Кто обязан отчитаться

Согласно информации ведомства, декларацию обязаны подать следующие категории граждан:

  • государственные служащие;

  • сотрудники бюджетных организаций;

  • работники квазигосударственного сектора;

  • а также супруги всех вышеуказанных лиц.

Отчет по форме 270.00 предоставляется после подачи «входной» декларации об активах и обязательствах (форма 250.00).

Онлайн-подача через eGov и другие сервисы

Гражданам рекомендуют воспользоваться электронными сервисами для подачи декларации. Отчет можно подать следующими способами:

  • через портал eGov.kz;

  • в мобильном приложении eGov Mobile;

  • через Кабинет налогоплательщика на сайте kgd.gov.kz;

  • с помощью приложения eSalyq Azamat.

Как подать декларацию в eGov Mobile

Чтобы сдать декларацию в приложении eGov Mobile, необходимо:

  1. Авторизоваться в приложении и перейти в раздел «Услуги» → «Налоги и финансы».

  2. Выбрать услугу «Прием декларации о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00)».

  3. Заполнить форму, указав требуемые данные.

  4. Определить орган государственных доходов.

  5. Подписать документ одним из предложенных способов.

  6. Отслеживать статус обработки услуги в разделе «История получения услуг».

Важно не пропустить срок

Предельный срок подачи декларации — 15 сентября 2025 года. В случае несвоевременного предоставления отчетности возможны штрафные санкции в соответствии с налоговым законодательством.

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