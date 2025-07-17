Водительские права теперь онлайн: казахстанцам упростили получение удостоверений

Казахстанцы смогут подавать заявки на получение или замену водительского удостоверения через интернет. Об этом говорится в совместном приказе Министерства цифрового развития и МВД, опубликованном на портале «Открытые НПА», сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Новый порядок подачи заявлений: от бумаги — к цифре

Согласно документу, в стране стартует пилотный проект, в рамках которого процесс подачи заявлений на получение и замену водительских прав будет переведён в цифровой формат. Речь идет о государственной услуге «Выдача водительских удостоверений».

Получение прав впервые станет возможным через мобильное приложение ЦОН.

Замена удостоверения — через портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile.

Таким образом, граждане смогут получить или заменить удостоверение, не посещая ЦОН лично.

Пилотный проект продлится до середины 2026 года

Срок реализации проекта установлен до 30 июня 2026 года. Это значит, что в течение года власти будут тестировать новую систему, анализировать её эффективность и удобство для граждан.

Публичное обсуждение до конца июля

Проект приказа вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 30 июля 2025 года. Все желающие могут оставить свои предложения и замечания на официальном портале.

Медсправка больше не обязательна в бумажном виде

Ранее сообщалось, что казахстанцы больше не обязаны предъявлять бумажную медицинскую справку формы 073/у при получении водительских прав. Сведения проверяются через электронную базу, что также упрощает процедуру оформления.

Онлайн-замена прав уже работает

Как напомнили в ведомстве, заменить водительское удостоверение онлайн уже можно — в случае его утери, кражи, истечения срока действия или смены паспортных данных. Для этого достаточно воспользоваться приложением eGov Mobile.

МВД: международные права в Казахстане не выдаются

Тем временем полиция Алматы напомнила, что международные водительские удостоверения в стране не оформляются. Граждан предупредили об участившихся случаях мошенничества, связанных с якобы официальной выдачей подобных документов.