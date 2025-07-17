18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
532.74
617.23
6.77
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.07.2025, 14:51

Водительские права теперь онлайн: казахстанцам упростили получение удостоверений

Новости Казахстана 0 6 242

Казахстанцы смогут подавать заявки на получение или замену водительского удостоверения через интернет. Об этом говорится в совместном приказе Министерства цифрового развития и МВД, опубликованном на портале «Открытые НПА», сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Новый порядок подачи заявлений: от бумаги — к цифре

Согласно документу, в стране стартует пилотный проект, в рамках которого процесс подачи заявлений на получение и замену водительских прав будет переведён в цифровой формат. Речь идет о государственной услуге «Выдача водительских удостоверений».

  • Получение прав впервые станет возможным через мобильное приложение ЦОН.

  • Замена удостоверения — через портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile.

Таким образом, граждане смогут получить или заменить удостоверение, не посещая ЦОН лично.

Пилотный проект продлится до середины 2026 года

Срок реализации проекта установлен до 30 июня 2026 года. Это значит, что в течение года власти будут тестировать новую систему, анализировать её эффективность и удобство для граждан.

Публичное обсуждение до конца июля

Проект приказа вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 30 июля 2025 года. Все желающие могут оставить свои предложения и замечания на официальном портале.

Медсправка больше не обязательна в бумажном виде

Ранее сообщалось, что казахстанцы больше не обязаны предъявлять бумажную медицинскую справку формы 073/у при получении водительских прав. Сведения проверяются через электронную базу, что также упрощает процедуру оформления.

Онлайн-замена прав уже работает

Как напомнили в ведомстве, заменить водительское удостоверение онлайн уже можно — в случае его утери, кражи, истечения срока действия или смены паспортных данных. Для этого достаточно воспользоваться приложением eGov Mobile.

МВД: международные права в Казахстане не выдаются

Тем временем полиция Алматы напомнила, что международные водительские удостоверения в стране не оформляются. Граждан предупредили об участившихся случаях мошенничества, связанных с якобы официальной выдачей подобных документов.

11
2
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…