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17.07.2025, 15:38

Казахстанцы смогут работать четыре дня в неделю вместо пяти - Министр Жаслан Мадиев

Новости Казахстана 0 825

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев в интервью Digital Business поделился своим взглядом на перспективы внедрения искусственного интеллекта (ИИ) и его влияние на рабочие процессы в стране, сообщает Lada.kz. 

Фото: tgstat.ru
Фото: tgstat.ru

Не угроза, а помощник

По словам министра, несмотря на опасения, ИИ не станет причиной массовых увольнений. Он подчеркнул, что технология должна рассматриваться как инструмент, который упрощает выполнение рутинных и повторяющихся задач, а не как угроза человеческому труду.

«Все боятся, что искусственный интеллект заменит рабочую силу, начнутся массовые увольнения. Я считаю, что это не так», — заявил Мадиев.

Он пояснил, что ИИ создан, чтобы облегчать выполнение задач и автоматизировать процессы, которые отнимают много времени у сотрудников.

Рост производительности и сокращение рабочих дней

Министр уверен, что внедрение ИИ приведет к росту производительности труда. Это, в свою очередь, позволит сократить количество рабочих дней без ущерба для эффективности.

«Люди освободятся от повторяющихся функций — искусственный интеллект возьмет это на себя. И тогда вместо пяти дней мы будем работать, условно говоря, четыре дня», — отметил он.

Освободившееся время, по словам главы ведомства, можно будет посвятить более важным направлениям: творческим проектам, стратегическому мышлению и поиску нестандартных решений.

Качественное изменение жизни

Таким образом, по мнению Мадиева, ИИ способен изменить не только методы труда, но и повседневную жизнь казахстанцев. Сокращение рабочих часов даст людям больше свободы и возможности для личностного роста, саморазвития и баланса между работой и личной жизнью.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
kot_85
kot_85
"Таким образом, по мнению Мадиева, ИИ способен изменить не только методы труда, но и повседневную жизнь казахстанцев. Сокращение рабочих часов даст людям больше свободы и возможности для личностного роста, саморазвития и баланса между работой и личной жизнью." Только он забыл добавить что это приведёт ещё и к снижению зарплат, которые и так как подачка.
17.07.2025, 12:21
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