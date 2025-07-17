Такого ещё не было: доллар достиг исторического максимума

Национальная валюта вновь ослабла — курс доллара и евро уверенно пошёл вверх. По итогам торгов 17 июля доллар на бирже KASE установил исторический максимум, а обменные пункты фиксируют самые высокие цены на американскую валюту, сообщает Lada.kz.
На дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 17 июля тенге ощутимо уступил позицию американскому доллару. Средневзвешенный курс доллара США составил 532,68 тенге, что на почти 6 тенге выше, чем днем ранее (526,29 тенге по итогам торгов 16 июля).
Максимальная цена сделки в ходе торгов достигала 534 тенге.
Таким образом, курс доллара на KASE обновил предыдущий рекорд — 530,8 тенге, зафиксированный ранее. Если тенденция сохранится до окончания сессии (17:00), это станет официальным новым максимумом биржевого курса.
Не остался в стороне и европейский валютный рынок: евро подорожал на 5,54 тенге, достигнув отметки 617,59 тенге. Аналитики отмечают, что ослабление тенге происходит одновременно к нескольким иностранным валютам, что отражает общую нестабильность на валютном рынке.
По данным сервиса Kurs.kz, в 15:30 обменные пункты в крупных городах страны оперативно отреагировали на изменения на бирже и повысили цены на наличный доллар.
Покупка: от 520 до 530 тенге
Продажа: от 536 до 537 тенге
Покупка: от 529 до 534,5 тенге
Продажа: от 534 до 536 тенге
Покупка: от 532 до 533,5 тенге
Продажа: от 535 до 536,5 тенге
Таким образом, в некоторых обменниках продажа доллара достигла отметки в 537 тенге, что превышает официальный курс и демонстрирует высокий спрос со стороны населения.
Курсы покупки и продажи евро также варьируются по регионам:
Покупка: от 612 до 613 тенге
Продажа: от 622 до 623 тенге
Покупка: от 608 до 617,2 тенге
Продажа: от 618,5 до 621 тенге
Покупка: от 611 до 616 тенге
Продажа: от 618 до 622 тенге
Финансовые аналитики указывают на сохраняющиеся внешние и внутренние факторы давления на тенге, включая высокую волатильность на глобальных рынках, рост спроса на валюту и возможные спекулятивные ожидания. В ближайшие дни валютный рынок может продолжить колебания.
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