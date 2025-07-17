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17.07.2025, 16:55

Такого ещё не было: доллар достиг исторического максимума

Новости Казахстана 0 1 217

Национальная валюта вновь ослабла — курс доллара и евро уверенно пошёл вверх. По итогам торгов 17 июля доллар на бирже KASE установил исторический максимум, а обменные пункты фиксируют самые высокие цены на американскую валюту, сообщает Lada.kz. 

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Биржевой курс обновил рекорд

На дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 17 июля тенге ощутимо уступил позицию американскому доллару. Средневзвешенный курс доллара США составил 532,68 тенге, что на почти 6 тенге выше, чем днем ранее (526,29 тенге по итогам торгов 16 июля).

Максимальная цена сделки в ходе торгов достигала 534 тенге.

Таким образом, курс доллара на KASE обновил предыдущий рекорд — 530,8 тенге, зафиксированный ранее. Если тенденция сохранится до окончания сессии (17:00), это станет официальным новым максимумом биржевого курса.

Евро также демонстрирует рост

Не остался в стороне и европейский валютный рынок: евро подорожал на 5,54 тенге, достигнув отметки 617,59 тенге. Аналитики отмечают, что ослабление тенге происходит одновременно к нескольким иностранным валютам, что отражает общую нестабильность на валютном рынке.

Что происходит в обменниках

По данным сервиса Kurs.kz, в 15:30 обменные пункты в крупных городах страны оперативно отреагировали на изменения на бирже и повысили цены на наличный доллар.

Актуальные курсы в Астане:

  • Покупка: от 520 до 530 тенге

  • Продажа: от 536 до 537 тенге

В Алматы:

  • Покупка: от 529 до 534,5 тенге

  • Продажа: от 534 до 536 тенге

В Шымкенте:

  • Покупка: от 532 до 533,5 тенге

  • Продажа: от 535 до 536,5 тенге

Таким образом, в некоторых обменниках продажа доллара достигла отметки в 537 тенге, что превышает официальный курс и демонстрирует высокий спрос со стороны населения.

Евро в обменных пунктах

Курсы покупки и продажи евро также варьируются по регионам:

В Астане:

  • Покупка: от 612 до 613 тенге

  • Продажа: от 622 до 623 тенге

В Алматы:

  • Покупка: от 608 до 617,2 тенге

  • Продажа: от 618,5 до 621 тенге

В Шымкенте:

  • Покупка: от 611 до 616 тенге

  • Продажа: от 618 до 622 тенге

Эксперты предупреждают: волатильность может сохраниться

Финансовые аналитики указывают на сохраняющиеся внешние и внутренние факторы давления на тенге, включая высокую волатильность на глобальных рынках, рост спроса на валюту и возможные спекулятивные ожидания. В ближайшие дни валютный рынок может продолжить колебания.

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