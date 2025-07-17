В Казахстане ужесточают правила прописки и въезда для иностранцев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев утвердил закон, направленный на регулирование миграционных процессов, улучшение архитектурного облика городов и оптимизацию работы госорганов. Документ вносит изменения в ряд законодательных актов и охватывает сразу несколько сфер, включая вопросы регистрации иностранцев, правила прописки в Астане и внешний вид городов республиканского значения, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Согласно нововведениям, теперь все иностранные граждане, находящиеся на территории Казахстана более 30 суток, обязаны проходить регистрацию. Эта мера призвана усилить контроль за миграцией и обеспечить прозрачность пребывания иностранных граждан. Кроме того, правоохранительные органы наделяются полномочиями отказывать в выдаче приглашений на въезд в страну.
Особое внимание в законе уделено вопросам прописки в Астане. Маслихат города получил право самостоятельно устанавливать нормы для регистрации как по месту жительства, так и по временной прописке. Одной из задач является устранение практики массовой фиктивной регистрации в одной квартире – так называемых "резиновых квартир".
Теперь в столице будет установлен минимальный метраж жилья, необходимый для прописки одного человека. Эти меры направлены на снижение нагрузки на социальную инфраструктуру и обеспечение порядка в учете населения.
Закон также вводит единый дизайн-код для Астаны и городов республиканского значения. Это касается внешнего вида зданий, улиц и других элементов городской среды. Предусматриваются четкие требования к формированию комфортной и безопасной городской среды.
Запрещается размещение наружной рекламы на проезжей части дорог, тротуарах и велосипедных дорожках. Кроме того, в документе обозначены положения, касающиеся управления зелёным поясом вокруг столицы, что отражает стремление властей к экологически ориентированному развитию мегаполисов.
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