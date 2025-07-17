В Казахстане ужесточают правила прописки и въезда для иностранцев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев утвердил закон, направленный на регулирование миграционных процессов, улучшение архитектурного облика городов и оптимизацию работы госорганов. Документ вносит изменения в ряд законодательных актов и охватывает сразу несколько сфер, включая вопросы регистрации иностранцев, правила прописки в Астане и внешний вид городов республиканского значения, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

Иностранцы обязаны регистрироваться после 30 дней пребывания

Согласно нововведениям, теперь все иностранные граждане, находящиеся на территории Казахстана более 30 суток, обязаны проходить регистрацию. Эта мера призвана усилить контроль за миграцией и обеспечить прозрачность пребывания иностранных граждан. Кроме того, правоохранительные органы наделяются полномочиями отказывать в выдаче приглашений на въезд в страну.

Борьба с "резиновыми квартирами"

Особое внимание в законе уделено вопросам прописки в Астане. Маслихат города получил право самостоятельно устанавливать нормы для регистрации как по месту жительства, так и по временной прописке. Одной из задач является устранение практики массовой фиктивной регистрации в одной квартире – так называемых "резиновых квартир".

Теперь в столице будет установлен минимальный метраж жилья, необходимый для прописки одного человека. Эти меры направлены на снижение нагрузки на социальную инфраструктуру и обеспечение порядка в учете населения.

Единые стандарты облика городов и запрет на рекламу

Закон также вводит единый дизайн-код для Астаны и городов республиканского значения. Это касается внешнего вида зданий, улиц и других элементов городской среды. Предусматриваются четкие требования к формированию комфортной и безопасной городской среды.

Запрещается размещение наружной рекламы на проезжей части дорог, тротуарах и велосипедных дорожках. Кроме того, в документе обозначены положения, касающиеся управления зелёным поясом вокруг столицы, что отражает стремление властей к экологически ориентированному развитию мегаполисов.