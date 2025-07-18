Казахстанцы могут получать паспорта круглосуточно: постаматы работают 24/7

Казахстанцы получили удобную альтернативу привычному визиту в Центры обслуживания населения (ЦОН). Как сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан", теперь можно получить готовый паспорт через специальный постамат — автоматизированный терминал, работающий 24/7, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото: gov.kz

Как работает новая система

Чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо при подаче заявки в ЦОНе указать способ получения через постамат и подтвердить согласие. После этого процесс выглядит следующим образом:

Заявителю приходит SMS-уведомление о готовности документа;

С момента получения уведомления у гражданина есть 3 дня на то, чтобы забрать паспорт;

По истечении этого срока документ будет возвращён обратно в ЦОН.

Где находятся постаматы

Терминалы установлены рядом с ЦОНами, что делает получение документов максимально удобным. Услуга особенно востребована среди занятых граждан — ведь постаматы работают круглосуточно. Забрать паспорт можно в любое время: рано утром, в обед, вечером или даже глубокой ночью.

Удобно, быстро и без лишней бюрократии

Новая система позволяет избежать очередей и сэкономить время. Отныне получение важных документов стало проще — никаких ожиданий, только несколько кликов и несколько минут у терминала.