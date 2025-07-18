Казахстанцы могут получать паспорта круглосуточно: постаматы работают 24/7

Казахстанцы получили удобную альтернативу привычному визиту в Центры обслуживания населения (ЦОН). Как сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан", теперь можно получить готовый паспорт через специальный постамат — автоматизированный терминал, работающий 24/7, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
Как работает новая система
Чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо при подаче заявки в ЦОНе указать способ получения через постамат и подтвердить согласие. После этого процесс выглядит следующим образом:
Заявителю приходит SMS-уведомление о готовности документа;
С момента получения уведомления у гражданина есть 3 дня на то, чтобы забрать паспорт;
По истечении этого срока документ будет возвращён обратно в ЦОН.
Где находятся постаматы
Терминалы установлены рядом с ЦОНами, что делает получение документов максимально удобным. Услуга особенно востребована среди занятых граждан — ведь постаматы работают круглосуточно. Забрать паспорт можно в любое время: рано утром, в обед, вечером или даже глубокой ночью.
Удобно, быстро и без лишней бюрократии
Новая система позволяет избежать очередей и сэкономить время. Отныне получение важных документов стало проще — никаких ожиданий, только несколько кликов и несколько минут у терминала.
Комментарии0 комментарий(ев)