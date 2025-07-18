Российские компании бегут из Казахстана: что стоит за массовым уходом

Во втором квартале 2025 года в Казахстане зафиксирован рекордный отток российских компаний. Согласно данным Бюро национальной статистики, за этот период деятельность прекратили 728 предприятий с российскими учредителями — это самое крупное сокращение с 2019 года. Тем временем на местный рынок активнее выходят компании из Узбекистана и Китая. Экономист Арман Байганов объяснил причины происходящих изменений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.
На данный момент в республике зарегистрировано около 17,6 тысячи компаний с российским участием. Однако их число стремительно снижается — с апреля 2024 года таких организаций стало меньше на 2 100. Основной спад затронул сферы торговли и информационных технологий — именно на эти отрасли пришлось 55% всех закрытий.
Как отмечают в БНС, наблюдаемая динамика обусловлена завершением волны релокации бизнеса из России, начавшейся после начала конфликта в Украине и введения санкций. Тем не менее, несмотря на падение, российские компании по-прежнему остаются самыми многочисленными среди иностранных игроков в Казахстане.
Пока российские фирмы уходят, их место постепенно занимают компании из соседних стран. Только с начала 2025 года в Казахстане зарегистрированы:
527 новых компаний из Узбекистана — общее число достигло 5 400, большинство из них работает в сфере услуг;
503 новых китайских компании — теперь в стране действует около 4 500 китайских юридических лиц, в основном в торговле.
Несмотря на рост активности со стороны соседей, общее количество иностранных компаний в стране за год немного сократилось — на 254. В общей сложности в Казахстане сейчас зарегистрированы 44,7 тысячи зарубежных предприятий.
По мнению Армана Байганова, экономиста и финансового советника R-Finance, бурный приток российских компаний в 2022 году объяснялся экстренной необходимостью — предприниматели спасались от геополитических и санкционных рисков, связанных с событиями в Украине. Однако к 2025 году бизнес адаптировался к новым условиям.
«Сегодня российские предприниматели уже научились работать под санкциями, а также отслеживают международную повестку. Переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным вызывают у многих надежду на деэскалацию конфликта. Это ослабляет мотивацию для переезда», — объясняет Байганов.
Еще одной причиной экономист называет ужесточение налоговой политики в Казахстане. Ранее республика выделялась низким уровнем налоговой нагрузки в СНГ, но теперь этот фактор утрачивает актуальность.
Появление китайских и узбекских компаний, по мнению эксперта, неслучайно. Казахстан остается удобной площадкой для выхода на российский рынок.
«Благодаря членству в ЕАЭС и Таможенном союзе, компании из третьих стран получают через Казахстан легкий доступ к российским потребителям», — говорит Байганов.
Эксперт подчеркивает, что рост числа иностранных предприятий не несет угрозы для местного бизнеса. Хотя учредители могут быть из других стран, юридически такие фирмы оформляются в Казахстане, а значит, обязаны:
платить налоги в бюджет;
создавать рабочие места;
работать в рамках национального законодательства.
Более того, усиление конкуренции может положительно сказаться на рынке:
«Это будет стимулом для казахстанских предпринимателей становиться более эффективными. Особенно это важно для агропромышленного сектора, где производительность пока остается низкой», — резюмирует экономист.
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