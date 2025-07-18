Российские компании бегут из Казахстана: что стоит за массовым уходом

Во втором квартале 2025 года в Казахстане зафиксирован рекордный отток российских компаний. Согласно данным Бюро национальной статистики, за этот период деятельность прекратили 728 предприятий с российскими учредителями — это самое крупное сокращение с 2019 года. Тем временем на местный рынок активнее выходят компании из Узбекистана и Китая. Экономист Арман Байганов объяснил причины происходящих изменений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.

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Пять кварталов оттока: что теряет Казахстан

На данный момент в республике зарегистрировано около 17,6 тысячи компаний с российским участием. Однако их число стремительно снижается — с апреля 2024 года таких организаций стало меньше на 2 100. Основной спад затронул сферы торговли и информационных технологий — именно на эти отрасли пришлось 55% всех закрытий.

Как отмечают в БНС, наблюдаемая динамика обусловлена завершением волны релокации бизнеса из России, начавшейся после начала конфликта в Украине и введения санкций. Тем не менее, несмотря на падение, российские компании по-прежнему остаются самыми многочисленными среди иностранных игроков в Казахстане.

Узбекистан и Китай занимают освободившееся место

Пока российские фирмы уходят, их место постепенно занимают компании из соседних стран. Только с начала 2025 года в Казахстане зарегистрированы:

527 новых компаний из Узбекистана — общее число достигло 5 400, большинство из них работает в сфере услуг;

503 новых китайских компании — теперь в стране действует около 4 500 китайских юридических лиц, в основном в торговле.

Несмотря на рост активности со стороны соседей, общее количество иностранных компаний в стране за год немного сократилось — на 254. В общей сложности в Казахстане сейчас зарегистрированы 44,7 тысячи зарубежных предприятий.

Почему уходит российский бизнес

По мнению Армана Байганова, экономиста и финансового советника R-Finance, бурный приток российских компаний в 2022 году объяснялся экстренной необходимостью — предприниматели спасались от геополитических и санкционных рисков, связанных с событиями в Украине. Однако к 2025 году бизнес адаптировался к новым условиям.

«Сегодня российские предприниматели уже научились работать под санкциями, а также отслеживают международную повестку. Переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным вызывают у многих надежду на деэскалацию конфликта. Это ослабляет мотивацию для переезда», — объясняет Байганов.

Еще одной причиной экономист называет ужесточение налоговой политики в Казахстане. Ранее республика выделялась низким уровнем налоговой нагрузки в СНГ, но теперь этот фактор утрачивает актуальность.

Китай и Узбекистан используют Казахстан как транзит

Появление китайских и узбекских компаний, по мнению эксперта, неслучайно. Казахстан остается удобной площадкой для выхода на российский рынок.

«Благодаря членству в ЕАЭС и Таможенном союзе, компании из третьих стран получают через Казахстан легкий доступ к российским потребителям», — говорит Байганов.

Угроза ли это для казахстанского бизнеса?

Эксперт подчеркивает, что рост числа иностранных предприятий не несет угрозы для местного бизнеса. Хотя учредители могут быть из других стран, юридически такие фирмы оформляются в Казахстане, а значит, обязаны:

платить налоги в бюджет;

создавать рабочие места;

работать в рамках национального законодательства.

Более того, усиление конкуренции может положительно сказаться на рынке: