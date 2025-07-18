Какой вид транспорта оказался самым востребованным у казахстанцев

По итогам первого полугодия 2025 года в Казахстане заметно вырос объем пассажирских и грузовых перевозок. Об этом сообщили в Министерстве транспорта, передает Lada.kz .

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С января по июнь 2025 года всеми видами транспорта в стране воспользовались 928 миллионов пассажиров. Это на 10,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Рост спроса на передвижение фиксируется как в городах, так и между населенными пунктами

Лидеры — автобусы и маршрутки

Как и прежде, абсолютное большинство казахстанцев отдают предпочтение наземному транспорту. Автомобильные и внутригородские перевозки, включая автобусы, маршрутные такси, троллейбусы и обычные такси, обслужили 911,1 миллиона человек. Этот показатель вырос на 10,7% по сравнению с прошлым годом.

Железные дороги и авиация — в разы скромнее

Для сравнения, услугами железнодорожного транспорта воспользовались 9,5 миллиона человек, а перелеты выбрали 7,2 миллиона пассажиров. Несмотря на относительно меньшую долю, эти направления сохраняют стабильный спрос, особенно в сезон отпусков и командировок.

Грузовые перевозки: тоже в плюсе

Серьезный прирост зафиксирован и в сфере транспортировки грузов. За шесть месяцев текущего года было перевезено 550,8 миллиона тонн — на 10,9% больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Наибольший объем грузов пришелся на:

зерновые культуры,

уголь,

цветные и черные металлы,

строительные материалы,

нефтепродукты.

Общий тренд — на увеличение мобильности

Специалисты отмечают, что рост транспортной активности связан с восстановлением деловой активности, увеличением числа внутренних поездок и сезонной миграцией населения. Министерство транспорта продолжает мониторинг тенденций, чтобы своевременно адаптировать инфраструктуру к растущим нагрузкам.