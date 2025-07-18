Свалка на колесах: почему казахстанцы массово покупают старые машины и кому это выгодно

Несмотря на рост продаж новых автомобилей, большая часть машин в Казахстане по-прежнему устаревшая. Эксперты считают, что без вмешательства государства ситуацию не исправить — необходимы комплексные меры, направленные на обновление автопарка, сообщает Lada.kz.

Фото: pha.ants.gouv.fr

Половина автомобилей — старше 10 лет

По данным "31 канала", в Казахстане зарегистрировано около 6,5 миллиона транспортных средств. Из них 91% — легковые автомобили, а грузовой транспорт составляет лишь 9%.

Статистика свидетельствует о том, что около 4 миллионов авто (более половины) — старше десяти лет. Еще 1,5 миллиона автомобилей — в возрасте от 3 до 10 лет. Менее 500 тысяч машин — младше трех лет.

Причины: запоздавшие реформы и налоговые льготы

По мнению аналитиков, одной из причин сложившейся ситуации стало затягивание с проведением реформ на автомобильном рынке. Государственные ограничения и программы регулирования запускались с опозданием, чем активно пользовались перекупщики. В страну массово ввозились подержанные машины.

Кроме того, недавно принятый закон снизил налог на старые автомобили, сделав их покупку еще более выгодной. Это усилило интерес граждан к подержанному транспорту, что в долгосрочной перспективе лишь усугубляет проблему стареющего автопарка.

Старые авто вредят экологии

Устаревшие автомобили не только теряют надежность, но и представляют угрозу для окружающей среды. Из-за технического износа и отсутствия современных фильтрующих систем такие машины выделяют в атмосферу больше вредных веществ.

«Даже у новых автомобилей выхлопная система быстро выходит из строя в суровых условиях. А у старых машин катализаторы вообще часто вырезаны. В результате они выбрасывают в воздух опасные частицы. При норме 2,5 они выдают гораздо выше, и это происходит уже на этапе запуска двигателя», — отметил президент Ассоциации безопасного дорожного движения "Общая дорога" Арсен Шакуов.

Ситуация постепенно улучшается

Тем не менее, в последние годы отмечается положительная динамика в обновлении автопарка. Снижение процентных ставок по автокредитам позволило многим казахстанцам пересесть на новые машины. Только за первое полугодие 2025 года было продано более 100 тысяч новых автомобилей — это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Развитие автопрома обещает перемены

Надежду на ускорение обновления автопарка дают новые автозаводы. В Алматы завершается строительство автомобильного завода, в Костанае — еще одного, и в течение ближайших двух лет ожидается открытие третьего завода также в Алматы.

«Появятся новые производственные площадки и модели, собранные в Казахстане. Это снизит налоговую нагрузку, так как локализованные машины освобождаются от пошлин на ввоз. Соответственно, они будут дешевле», — пояснил автоэксперт Алексей Алексеев.

Вывод: нужны системные меры

Обновление автопарка уже началось, но проходит медленно. Эксперты подчеркивают, что без целенаправленных шагов со стороны государства — налоговых стимулов, субсидий, ограничений на ввоз старых машин — справиться с наплывом подержанных авто будет сложно. В противном случае Казахстан продолжит дышать выхлопами прошлого.