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18.07.2025, 08:43

«Счета заморожены»: тысячи казахстанцев столкнулись с неожиданной блокировкой

Новости Казахстана 0 746

Казахстанцы начали массово обращаться с жалобами в партию «Ак жол», утверждая, что судебные исполнители якобы блокируют не только сумму долга, но и все средства на банковских счетах. Люди сообщают, что при наличии задолженности — будь то налоги, штрафы или коммунальные платежи — банки замораживают всю доступную сумму. По мнению депутатов, это грубое нарушение прав граждан, ведь по закону блокировать можно лишь сумму, равную размеру долга, сообщает Lada.kz. 

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Жалобы на блокировку всей суммы на счетах

 

Пример, возмутивший общественность

Депутаты привели показательный случай: если у человека на счете 300 тысяч тенге, а долг составляет 50 тысяч, то блокируется вся сумма. Это, как отмечают народные избранники, лишает человека возможности оплачивать повседневные расходы — продукты, лекарства, транспорт.

Позиция Минюста: информация не соответствует действительности

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев в официальном ответе на депутатский запрос заявил, что подобные утверждения не соответствуют действительности. По его словам, действующее законодательство четко регламентирует: арест на счета может быть наложен только с санкции прокурора и исключительно в пределах взыскиваемой суммы. Это включает сам долг, исполнительский сбор, возможные расходы и оплату услуг частного судебного исполнителя.

Арест — только на конкретную сумму

Сарсембаев подчеркнул: в каждом постановлении судебного исполнителя обязательно указывается точная сумма ареста. Эти данные передаются в банки через специальную автоматизированную систему, и финансовые учреждения блокируют средства только в рамках указанной суммы. Такие правила закреплены в законах «О банках и банковской деятельности», «Об исполнительном производстве», а также в приказах Министерства юстиции.

Полная блокировка — практика прошлого

Глава Минюста напомнил, что случаи полной блокировки счетов действительно имели место ранее, однако эта практика была отменена еще в марте 2022 года после обсуждения на правительственном часе. Информацию об этом подтвердила и Ассоциация финансистов Казахстана.

Что с разблокировкой после погашения долга?

Депутаты также подняли проблему затягивания процедуры разблокировки счетов. По их данным, после уплаты задолженности людям приходится ждать 2–3 дня, пока судебный исполнитель проверит факт оплаты. Особенно неудобно это в праздничные и выходные дни, а также для тех, кто находится за границей.

Ответ министра: арест снимается в течение получаса

Министр юстиции опроверг и эту информацию. Он заявил, что при оплате долга через мобильное приложение банка арест снимается автоматически — в течение 30 минут. Более того, при полном исполнении обязательств судебный исполнитель обязан в течение суток вынести постановление о завершении исполнительного производства и направить его в уполномоченные органы для снятия всех ограничений.

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