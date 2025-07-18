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18.07.2025, 09:00

«Остановите насилие против медиков!»: глава Минздрава обратилась с экстренным заявлением к казахстанцам

Новости Казахстана 0 629

Глава Минздрава Акмарал Альназарова выступила с экстренным обращением к гражданам страны на фоне участившихся нападений на медицинских работников. Ее эмоциональное заявление было опубликовано в соцсетях и вызвало широкий резонанс, сообщает Lada.kz. 

Фото: rutube.ru
Фото: rutube.ru

«Это боль, унижение и страх»

Альназарова напомнила, что она сама начинала как медсестра в роддоме и врач в приемном покое детской больницы. В своем обращении министр подчеркнула: врачи и медсестры ежедневно спасают жизни, и заслуживают уважения, а не агрессии.

«Остановите насилие против медицинских работников! Невозможно представить ту боль, страх и унижение, которые испытывает медик в момент необоснованной агрессии», — заявила глава ведомства.

Два шокирующих инцидента — в Караганде и Костанае

Министр рассказала о двух последних случаях, вызвавших обеспокоенность по всей стране.

  • В Караганде пострадала медсестра частной клиники: разъяренный мужчина выломал дверь служебного помещения и напал на нее. Позже выяснилось, что подозреваемый был доставлен в психоневрологический центр и сейчас находится под наблюдением.

  • В Костанае произошел еще более драматичный случай. Молодой хирург урологического отделения получил сильный удар от пациента, после чего потерял сознание и был экстренно госпитализирован в реанимацию. Его состояние оценивается как тяжелое.

«Это угроза всей системе здравоохранения»

Альназарова назвала нападения не частными случаями, а тревожным симптомом:

«Это не бытовой инцидент, а удар по всей системе здравоохранения. Приемный покой — и без того зона повышенного риска, и врачи не должны рисковать жизнью на своем рабочем месте в мирное время».

Министр особо подчеркнула, что подобные нападения должны восприниматься не как единичные происшествия, а как прямое посягательство на общественную безопасность.

Закон станет строже — изменения готовятся к осени

По словам Альназаровой, в сентябре в парламент будет внесен законопроект об ужесточении ответственности за насилие в отношении медицинских работников. В Минздраве настаивают: за такие преступления должна наступать более жесткая и неотвратимая ответственность.

Усиление охраны в медучреждениях

В связи с тревожной ситуацией Минздрав и МВД приняли решение усилить меры безопасности в медучреждениях:

  • Круглосуточные посты охраны появятся в приемных покоях больниц, а также в детских и перинатальных центрах.

  • В медорганизациях будет усилено видеонаблюдение.

  • Планируется внедрение тревожных кнопок и других мер защиты персонала.

Призыв к уважению и культуре благодарности

Альназарова обратилась ко всем гражданам с просьбой проявлять уважение к людям в белых халатах и напомнила, что культура благодарности и признания труда медиков должна прививаться с раннего возраста.

«Давайте формировать цивилизованные нормы общения и уважение к врачам. Это вопрос не только воспитания, но и общественной зрелости», — отметила министр.

Хирург из Костаная доставлен в Астану

Министр также сообщила, что тяжело пострадавшего хирурга из Костаная доставят в Национальный координационный центр экстренной медицины в Астане. Там он будет проходить лечение под наблюдением лучших специалистов страны.

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