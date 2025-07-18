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18.07.2025, 09:41

Кашаган под ударом: Верховный суд возобновил дело на 2,3 трлн тенге

Новости Казахстана 0 769

Верховный суд Казахстана принял решение о возвращении на апелляционное рассмотрение дела по иску Министерства экологии против компании North Caspian Operating Company (NCOC), связанного с экологическими нарушениями на месторождении Кашаган, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Судебное разбирательство возобновлено

Высшая судебная инстанция постановила отменить ранее вынесенное постановление судебной коллегии по административным делам Астаны от 27 февраля 2024 года. Теперь дело будет пересмотрено в апелляционной инстанции, но уже в ином составе суда.

Частичное удовлетворение кассационной жалобы

Согласно опубликованным материалам, кассационная жалоба, поданная истцом, была удовлетворена частично. Это означает, что Верховный суд нашел основания для пересмотра дела, но не признал все доводы истца полностью обоснованными.

Суть конфликта: 1,7 млн тонн серы вместо разрешённых 730 тыс.

Ранее сообщалось, что поводом для иска послужили результаты проверки деятельности филиала NCOC. Министерство экологии выявило факт хранения на территории месторождения Кашаган от 1,02 до 1,7 миллиона тонн серы — при допустимом лимите в 730 тысяч тонн. Нарушение экологических норм оценили в 2,3 триллиона тенге (около 5 миллиардов долларов).

Продолжение многомиллиардного спора

Дело вокруг Кашагана уже долгое время вызывает общественное и правовое внимание. Возврат спора на апелляционное рассмотрение означает, что окончательная точка в этом резонансном процессе ещё не поставлена.

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