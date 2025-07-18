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18.07.2025, 12:08

Beeline повышает цены для казахстанцев: с 21 июля вырастет стоимость 10 тарифов

Новости Казахстана 0 7 791

С 21 июля 2025 года мобильный оператор Beeline поднимает абонентскую плату сразу на 10 тарифных планах. Речь идет как о действующих, так и об архивных предложениях, которые до сих пор остаются активными у части клиентов. Об этом сообщает Freedom Broker со ссылкой на представителей компании, передает Lada.kz. 

Фото: thornleyfallis.com
Фото: thornleyfallis.com

Изменения коснутся как актуальных, так и архивных планов

Список подорожавших тарифов

Среди тарифных планов, на которых вырастет цена, указаны следующие:

  • «Супер за 3990»

  • «Супер за 4990»

  • «Супер за 5990»

  • «Все за 1390 архив»

  • «Все за 3990 архив»

  • «Все за 4290 архивный»

  • «Все за 4990 архив»

  • «Все за 5990 архивный»

  • «Все за 6990 архивный»

  • «АНЛИМ FHD за 6990 архив»

Размер повышения: от 400 до 1500 тенге

Наименьшее повышение ожидается по самому дешевому из указанных тарифов — «Все за 1390 архив». Его стоимость увеличится на 400 тенге. Большинство других тарифов подорожают на 1000 тенге. Максимальное повышение ожидается у двух наиболее объемных пакетов — «Все за 6990 архивный» и «АНЛИМ FHD за 6990 архив». Их новая цена станет выше на 1500 тенге.

Условия связи останутся прежними

Несмотря на увеличение стоимости, объем предоставляемых услуг останется без изменений. Все параметры тарифов, включая количество минут, SMS и интернет-трафика, сохраняются в прежнем виде.

Что будет, если не оплачена абонплата

Для клиентов, не успевших оплатить основную ежемесячную абонентскую плату, действует механизм автоматического подключения ежедневного пакета. При этом по тарифу «Супер за 5990» с 21 июля цена такого пакета вырастет до 390 тенге в сутки.

Для всех остальных тарифных планов условия подключения ежедневного пакета останутся без изменений.

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